Удар ниже подвески: что делает с машиной лежачий полицейский, если тормозить не вовремя

На дороге — вроде бы пустяк: увидел "лежачего" — притормози и проедь. Но всё не так просто. Одна неверная привычка может незаметно уничтожать вашу подвеску, и вы даже не поймёте, почему вдруг понадобился дорогой ремонт.
Многие водители тормозят до самого момента наезда на "лежачего полицейского". И зря. В момент торможения передняя часть авто клюёт вниз, вся масса автомобиля резко ложится на переднюю ось — и именно она первой врезается в неровность. В результате удар по подвеске становится двойным: вы не просто наезжаете на бугор, вы в буквальном смысле вдавливаете машину в него.
Секрет прост: сбросьте скорость до неровности и отпустите тормоз непосредственно перед самым наездом. Это позволяет разгрузить передние колёса, минимизировать удар и сохранить амортизаторы живыми. Машина проезжает плавно, не "ныряет" и не теряет контроль.
Во время проезда не стоит дёргать рулём или совершать маневры. Подвеска и так работает в нагрузке — не стоит её добивать лишней динамикой.
На длинных и "мягких" неровностях: 25-30 км/ч
На коротких и "злых": лучше сбросить до 15-20 км/ч
Не уверены в типе препятствия? Лучше перестраховаться и почти остановиться — хуже не будет.
Если неровность возникла неожиданно, и вы заметили её в последний момент, ни в коем случае не продолжайте тормозить на самой "горке". Притормозите до неё - и отпустите тормоз. Это всё ещё лучше, чем влетать с зажатым тормозом.
Лежа́чий полице́йский — элемент принудительного снижения скорости транспортных средств, одна из мер успокоения дорожного движения. Термин пришёл из Англии и там называется «спящий полицейский» (англ. Sleeping policeman). Обычно представляют собой возвышение на проезжей части.
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