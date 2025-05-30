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Восьмая передача до беды доведёт: что скрывает надёжный корейский автомат

2:12
Авто

Ты покупаешь кроссовер с солидной восьмиступенчатой АКПП, а через пару лет коробка начинает вести себя как нервный новичок: рывки, пробуксовки, непредсказуемость. Что пошло не так? Ответ — в конструкции самой трансмиссии.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Речь о коробке A8LF, которую с 2016 года массово ставят на Hyundai и Kia — от Tucson и Sorento до Palisade и Carnival. Она проектировалась как выносливая: выдерживает до 450 Н·м крутящего момента, работает на переднем и полном приводе, рассчитана на моторы до 3,8 литра. Но в ней скрыт один конструктивный просчёт, способный пустить по ветру весь комфорт.

Кто подставил "бублик"

Самая уязвимая часть — гидротрансформатор. После 60-100 тыс. км ослабевают его упорные пружины, вслед за ними выходят из строя фрикционы, и начинается каскад поломок: перегревается масло, страдает блокировка, умирает насос. Всё это — без единого предупреждения на панели. Просто однажды машина начнёт "дергаться".

Масло мутнеет быстро

Масло в A8LF загрязняется быстрее обычного. Уже к 100 тыс. км оно может быть насыщено абразивом настолько, что страдает гидроблок. Официальный регламент — замена раз в 60 тыс. км, но мастера рекомендуют 40 тыс. Особенно удобно, что замена — частичная и простая: слили через отверстие, долили до контрольной струйки.

Поддон — красавец, а фильтр — предатель

Пластиковый поддон радует: со временем не коробится, как у некоторых ZF. Но вот фильтр — внутри корпуса, без шансов заменить без полной разборки. Это критично, ведь вся система страдает от грязного масла.

Холод — враг №1

Прошивка коробки позволяет ехать даже на непрогретом масле. Зимой это почти гарантирует ускоренный износ. Пока масло не достигнет 70 °C, ездить в активном режиме — значит убивать коробку.

Уточнения

Гидротрансформа́тор (гидродинамический трансформатор) — гидродинамическая передача, преобразующая передаваемый крутящий момент по величине (и иногда по направлению).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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