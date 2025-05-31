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Haval Raptor сменил гибрид на бензин — и прибавил характера

1:34
Авто

Haval официально представил обновлённую версию внедорожника Raptor, подготовленную к старту продаж в России. Новинка получила освежённый дизайн, изменения в технической части и новую концепцию интерьера. Старт продаж намечен на конец мая 2025 года.

Haval Raptor
Фото: Own work by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval Raptor

Внешне Raptor отличается переработанной передней частью: появилась новая светодиодная оптика и более массивная решётка радиатора, придающая автомобилю более внушительный облик. В салоне также произошли изменения - улучшены материалы отделки, обновлена центральная консоль, а мультимедийная система получила современный интерфейс.

Главным техническим новшеством стало возвращение к бензиновому мотору: вместо прежней гибридной установки теперь под капотом находится 2.0-литровый турбированный двигатель мощностью 238 л. с. и крутящим моментом 385 Н·м. Он работает в паре с 9-ступенчатым роботизированным "автоматом" 9DCT и системой полного привода, что делает Raptor полноценным внедорожником с хорошими динамическими характеристиками.

Рестайлинг модели призван укрепить позиции Haval Raptor в быстро растущем сегменте кроссоверов и внедорожников, где конкуренция обостряется. Обновление ориентировано на водителей, которые ценят не только проходимость, но и современный облик и комфорт в салоне.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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