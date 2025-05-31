Электрический EX5 рвёт вверх — даже несмотря на падение спроса

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Электрический кроссовер Geely EX5 уверенно ворвался в число самых популярных электромобилей в России. По итогам апреля модель заняла четвёртое место в национальном рейтинге, разойдясь тиражом в 57 экземпляров. Это больше, чем у таких моделей, как Avatr 11, но пока уступает лидерам сегмента — Zeekr 001, Evolute i-Pro и "Москвичу 3е".

Фото: commons.wikimedia.org by Agratsa, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Geely EX5

Для Geely этот результат стал значимым достижением, учитывая, что EX5 только начал набирать популярность на российском рынке. Модель предлагает сбалансированное сочетание цены, оснащения и запаса хода, что делает её привлекательной в условиях ограниченного выбора в сегменте доступных электрокаров.

Тем не менее, общая динамика рынка остаётся негативной. В апреле в России было продано всего 793 электромобиля — это на 65% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Снижение интереса связано с завершением ряда госпрограмм, подорожанием машин и ограниченной инфраструктурой зарядки.

Несмотря на это, Geely EX5 демонстрирует устойчивый рост и уже сумел обойти более дорогие и нишевые модели. Если тренд сохранится, в ближайшие месяцы он может закрепиться в тройке самых востребованных электрокаров страны.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

