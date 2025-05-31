Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мальдивы за 100 тысяч с перелётом — раскрываем, как найти такие туры
Правда об эко-режиме: настоящая экономия — не кнопка, а ваше поведение за рулём
Один нажим — и рубашка либо сияет, либо превращается в тряпку
Микрозелень за 7 дней: пошаговый план взращивания популярных мини-растений
Мечты на грани: Никита Ефремов признаётся в боязни стать режиссёром
Цветы-бунтари, которые отвергли землю: как они вообще выживают
5 минут в день — и ты в форме: японская тренировка, которая заменяет фитнес
Редиска, как чипсы, но в 100 раз вкуснее: маринуем по-новому
Упругость кожи без кремов: действует, пока вы спите

Ввоз Li Auto с 15 мая запрещён — теперь под вопросом и мультимедиа

1:39
Авто

Владельцам и покупателям автомобилей Li Auto в России может грозить неожиданная блокировка функций — речь идёт о "серых" машинах, ввезённых по параллельному импорту. С 15 мая официальный дистрибьютор марки, компания Sinomach Auto, объявила запрет на несанкционированный ввоз этих автомобилей.

Li Auto L7 001
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Li Auto L7 001

Одним из возможных механизмов контроля станет удалённая блокировка мультимедийных систем в машинах, не прошедших через официальный канал поставок. Решение о применении этой меры пока не окончательное, но уже вызвало волну обсуждений среди владельцев и потенциальных покупателей.

С момента появления марки на российском рынке в 2022 году было продано свыше 31 000 автомобилей Li Auto, причём значительная часть поступила именно через серые схемы. Это позволило многим сэкономить до миллиона рублей, ведь официальные поставки отличаются более высокой ценой — но предлагают гарантию, техническую поддержку и полную русификацию интерфейсов.

Официальный дистрибьютор подчёркивает, что борьба с параллельным импортом направлена на защиту интересов клиентов, которым важно получить стабильный сервис и поддержку. В то же время, критики решения указывают на риски для добросовестных владельцев, которые могли купить автомобиль не зная о его неофициальном статусе.

Если удалённая блокировка будет введена, это создаст прецедент на российском рынке и, возможно, повлияет на модель поведения других китайских брендов в борьбе с "серыми" поставками.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры
Правда ТВ
"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры Аудио 
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Наука и техника
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Украина заигралась в самоубийство. Западные партнёры её в этом активно поддерживают Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Мечты на грани: Никита Ефремов признаётся в боязни стать режиссёром
Цветы-бунтари, которые отвергли землю: как они вообще выживают
5 минут в день — и ты в форме: японская тренировка, которая заменяет фитнес
Редиска, как чипсы, но в 100 раз вкуснее: маринуем по-новому
Упругость кожи без кремов: действует, пока вы спите
Ввоз Li Auto с 15 мая запрещён — теперь под вопросом и мультимедиа
Тайны брахицефальных пород: какие животные страдают от жары сильнее
10 причин добавить куркуму в рацион: откройте секреты её целительной силы
Километровые очереди: как японцы борются с дефицитом риса
Новая любовь Славы: фанаты уверены, что расставшаяся с Данилицким певица помолвлена с другим мужчиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.