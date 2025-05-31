Ввоз Li Auto с 15 мая запрещён — теперь под вопросом и мультимедиа

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Владельцам и покупателям автомобилей Li Auto в России может грозить неожиданная блокировка функций — речь идёт о "серых" машинах, ввезённых по параллельному импорту. С 15 мая официальный дистрибьютор марки, компания Sinomach Auto, объявила запрет на несанкционированный ввоз этих автомобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Li Auto L7 001

Одним из возможных механизмов контроля станет удалённая блокировка мультимедийных систем в машинах, не прошедших через официальный канал поставок. Решение о применении этой меры пока не окончательное, но уже вызвало волну обсуждений среди владельцев и потенциальных покупателей.

С момента появления марки на российском рынке в 2022 году было продано свыше 31 000 автомобилей Li Auto, причём значительная часть поступила именно через серые схемы. Это позволило многим сэкономить до миллиона рублей, ведь официальные поставки отличаются более высокой ценой — но предлагают гарантию, техническую поддержку и полную русификацию интерфейсов.

Официальный дистрибьютор подчёркивает, что борьба с параллельным импортом направлена на защиту интересов клиентов, которым важно получить стабильный сервис и поддержку. В то же время, критики решения указывают на риски для добросовестных владельцев, которые могли купить автомобиль не зная о его неофициальном статусе.

Если удалённая блокировка будет введена, это создаст прецедент на российском рынке и, возможно, повлияет на модель поведения других китайских брендов в борьбе с "серыми" поставками.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

