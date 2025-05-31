Юбилейная Toyota Crown получила спецверсию с королевским акцентом

В Японии стартовали продажи юбилейной версии Toyota Crown, приуроченной к 70-летию легендарной модели. Специальная серия получила название Special Edition Z "The 70th" и представляет собой гармоничное сочетание классического статуса и современных технологий.

Фото: Own work by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Toyota Crown

Главным визуальным акцентом стал двухцветный кузов, выполненный в стиле премиальных седанов, таких как Maybach. Контрастные оттенки подчёркивают элегантные линии автомобиля, а уникальная символика 70-летия делает эту версию коллекционной. Особого внимания заслуживают элементы оформления: натуральное дерево в интерьере, эксклюзивные вставки и именные брелоки придают автомобилю особый шарм.

Crown "The 70th" оснащается 20-дюймовыми колёсными дисками и декоративной подсветкой с уникальной проекцией. Все элементы созданы с упором на премиальность, без потери традиционной для Crown сдержанности и аристократичности.

Модель доступна в двух вариантах силовой установки. Первый - это классический гибрид на базе 2.5-литрового бензинового двигателя. Второй - инновационная водородная версия, основанная на технологиях седана Toyota Mirai. Это подчёркивает приверженность бренда экологичным решениям даже в рамках юбилейных моделей.

Toyota Crown "The 70th" - это не просто лимитированная серия, а символ семи десятилетий эволюции флагманской модели, которая с каждым поколением отражает дух своей эпохи, оставаясь при этом узнаваемой и уважаемой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

