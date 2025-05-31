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Charger Daytona стал тише — но не слабее: электроверсия уже на подходе

1:58
Авто

Dodge официально представил серийную версию четырёхдверного электромобиля Charger Daytona 2026. Новый электрокар стал важным этапом в трансформации культовой модели, объединяя мощь традиционных маслкаров с технологиями будущего.

Dodge Charger Daytona SRT
Фото: https://www.flickr.com/photos/mustangjoe/53537076030/ by Mustang Joe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Dodge Charger Daytona SRT

Charger Daytona построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis специально для электромобилей с высокими динамическими характеристиками. Новинка оснащена двумя электромоторами с суммарной отдачей 670 лошадиных сил и полным приводом. Разгон до 97 км/ч (60 миль в час) занимает всего 3,3 секунды, что выводит модель в один ряд с премиальными спортивными электрокарами.

Запас хода составляет 388 км, а благодаря поддержке быстрой зарядки можно восстановить 80% батареи всего за 24 минуты. Это делает автомобиль не только быстрым, но и практичным для повседневного использования.

Интерьер также претерпел значительные изменения: увеличено пространство для пассажиров, установлен 16-дюймовый цифровой щиток приборов, а объём багажника вырос на 133% — до 38,5 кубических футов (около 1090 литров).

Одной из особенностей модели стал фирменный звуковой генератор Fratzonic, который имитирует звук бензинового V8, сохраняя характерные нотки маслкара даже в электрической эпохе. Также в оснащение входит аэродинамический элемент R-Wing и весь набор современных систем безопасности.

Поставки Dodge Charger Daytona начнутся во второй половине 2025 года. Для поклонников марки это долгожданное сочетание наследия и инноваций в формате четырёхдверного спортивного электрокара.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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