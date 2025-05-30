Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Породы с характером лидера: почему им нужен сильный хозяин
От уклонения к службе: Глеб Калюжный поступает в элитный Семёновский полк
Весна прошла мимо? Вот что нужно сделать с розами, если вы не успели их обрезать
Кошки везде: от граффити до лавочек — город, где царят усатые
Запоры, вздутие и усталость? Один тропический фрукт справится лучше аптек
Дико востребованный за границей: Шац* вступился за сбежавшего из РФ Галкина*
Иностранцы играют Евгения Онегина
Екатеринбург бьёт рекорды по зарплатам, но местные соискатели не в восторге — узнайте почему
Зачем хозяйки прячут овсянку в холодильник: этот трюк стоит запомнить

Porsche 911 с новым лицом и духом прошлого: Flachbau может вернуться

1:38
Авто

Porsche может вернуть одну из самых ярких и узнаваемых версий модели 911 - с фирменным "плоским" носом. Компания зарегистрировала товарные знаки Flachbau и Flachbau RS, что явно указывает на возможное возрождение аэродинамической модификации, впервые появившейся в 1980-х годах.

Porsche
Фото: flickr.com by dave_7 from Lethbridge, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Porsche

Flachbau, что в переводе с немецкого означает "плоская конструкция", стала легендарной за счёт агрессивного переднего обвеса и скрытых фар, которые резко отличали её от классического 911. Эти версии выпускались ограниченными сериями и пользовались популярностью среди поклонников бренда, ценящих нестандартный дизайн и гоночный характер.

Современное переосмысление культового образа может обойтись без выдвижной оптики — инженеры Porsche, по слухам, планируют использовать фотохромные панели, которые будут визуально имитировать фары, "прячущиеся" в корпусе. Такой подход позволит сохранить дух оригинала и при этом соответствовать современным требованиям безопасности и аэродинамики.

Пока неясно, пойдёт ли речь о серийной модели или об эксклюзивной лимитированной версии для коллекционеров. Однако регистрация сразу двух названий, включая "RS", указывает на возможное наличие как гражданского исполнения, так и более радикального трекового варианта.

Возвращение Flachbau может стать очередным шагом Porsche в сторону стилистического наследия и работы с историей марки, объединяя классический облик с современными технологиями.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Авто
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции Аудио 
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Красота и стиль
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Последние материалы
Пастернак и его Лара: поэт предлагал возлюбленной пойти на двойное самоубийство
Породы с характером лидера: почему им нужен сильный хозяин
От уклонения к службе: Глеб Калюжный поступает в элитный Семёновский полк
Весна прошла мимо? Вот что нужно сделать с розами, если вы не успели их обрезать
Кошки везде: от граффити до лавочек — город, где царят усатые
Запоры, вздутие и усталость? Один тропический фрукт справится лучше аптек
Дико востребованный за границей: Шац* вступился за сбежавшего из РФ Галкина*
Иностранцы играют Евгения Онегина
Porsche 911 с новым лицом и духом прошлого: Flachbau может вернуться
Екатеринбург бьёт рекорды по зарплатам, но местные соискатели не в восторге — узнайте почему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.