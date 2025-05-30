Porsche 911 с новым лицом и духом прошлого: Flachbau может вернуться

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Porsche может вернуть одну из самых ярких и узнаваемых версий модели 911 - с фирменным "плоским" носом. Компания зарегистрировала товарные знаки Flachbau и Flachbau RS, что явно указывает на возможное возрождение аэродинамической модификации, впервые появившейся в 1980-х годах.

Фото: flickr.com by dave_7 from Lethbridge, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Porsche

Flachbau, что в переводе с немецкого означает "плоская конструкция", стала легендарной за счёт агрессивного переднего обвеса и скрытых фар, которые резко отличали её от классического 911. Эти версии выпускались ограниченными сериями и пользовались популярностью среди поклонников бренда, ценящих нестандартный дизайн и гоночный характер.

Современное переосмысление культового образа может обойтись без выдвижной оптики — инженеры Porsche, по слухам, планируют использовать фотохромные панели, которые будут визуально имитировать фары, "прячущиеся" в корпусе. Такой подход позволит сохранить дух оригинала и при этом соответствовать современным требованиям безопасности и аэродинамики.

Пока неясно, пойдёт ли речь о серийной модели или об эксклюзивной лимитированной версии для коллекционеров. Однако регистрация сразу двух названий, включая "RS", указывает на возможное наличие как гражданского исполнения, так и более радикального трекового варианта.

Возвращение Flachbau может стать очередным шагом Porsche в сторону стилистического наследия и работы с историей марки, объединяя классический облик с современными технологиями.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

