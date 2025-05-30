Lada Niva снова в строю — конвейер заработал после паузы

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АвтоВАЗ официально возобновил производство внедорожников Lada Niva. Сегодня утром с конвейера вновь начали сходить модели Niva Legend и Niva Travel. Завод перешёл к работе в штатном режиме после двухнедельного простоя, вызванного временными перебоями с поставками комплектующих.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lada niva travel

Оживление производственного процесса охватывает не только основные линии сборки, но и подразделение Lada-Sport, которое также приостанавливало выпуск автомобилей. Теперь и спортивное направление компании снова функционирует в полном объёме.

Возвращение Niva на конвейер - важный сигнал как для рынка, так и для дилеров, ожидавших стабильности поставок. Эти модели традиционно пользуются спросом благодаря своей простоте, надёжности и адаптации к российским дорогам, особенно в условиях сложной логистической ситуации и ограниченного импорта.

АвтоВАЗ подчеркнул, что необходимые меры по стабилизации поставок уже приняты, и в ближайшие недели производство будет идти без перебоев. Это позволит восполнить запасы на складах и ускорить выполнение заказов от клиентов.

Факт оперативного запуска производства также свидетельствует о способности компании адаптироваться к внешним вызовам, сохраняя при этом стабильность модельного ряда.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

