Самые популярные китайские седаны — кто в топе, а кто остался позади

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В 2025 году россияне всё активнее интересуются китайскими седанами — сегмент продолжает расти на фоне ограниченного выбора в бюджетной и средней ценовой категориях. Согласно актуальной статистике, лидером пользовательского интереса стал Chery Arrizo 8: на него приходится 21,5% всех запросов.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Chery Arrizo 8

Следом за флагманом Chery расположились Omoda S5 и два седана от Geely — Preface и Emgrand. Замыкает пятёрку самых популярных моделей компактный Changan Alsvin. Все они сочетают современный дизайн, богатое оснащение и доступную цену, что делает их особенно привлекательными в условиях нестабильной экономики.

Анализ поведения покупателей также показывает, что чаще всего россияне ищут автомобили марок Chery, Omoda и Changan. Однако по количеству предложений на рынке уверенно лидирует Geely - почти 30% всех объявлений о продаже китайских седанов приходится именно на этот бренд.

Популярность китайских автомобилей в России объясняется не только привлекательной ценой, но и быстрым обновлением модельного ряда, наличием запасных частей и расширенной дилерской сетью. Покупатели всё чаще отдают предпочтение новым моделям из КНР, воспринимая их как полноценную альтернативу ушедшим европейским и японским производителям.

Если тренд сохранится, китайские бренды окончательно закрепятся в сегменте седанов, заняв ключевые позиции на российском рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

