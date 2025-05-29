Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лондонский след: за Украину воюет британская разведка
Генетически модифицированные пауки: светящийся шелк, который восхищает и пугает
Криптовалюта захватила канал: Панама будет быстрее пропускать суда, оплатившие проход биткоинами
Мир останется без защиты: ООН идёт на беспрецедентные меры ради выживания
Двери в будущее: Россия и Белоруссия запустили секретный проект интеграции
Физическая активность после 40: как избежать травм и сохранить здоровье
Цифровой щит: теперь любая утечка смертельна для бизнеса
Запрещенная правда: в Чехии осудили учительницу за позицию по Украине
Для жарки, запекания и даже лечения: 5 причин, почему сало снова стало must-have в вашем рационе

Чек исчез так же внезапно, как появился: вот что вы сделали правильно — случайно

1:50
Авто

Однажды он загорается — жёлтый "check engine" на панели. Страх, паника, мысли о ремонте. Но вдруг, через пару дней, без всяких СТО и танцев с бубном, лампочка исчезает. Кажется, всё само прошло. Но на самом деле — это не магия. Скорее всего, ты просто случайно сделал то, чего давно просил мотор.

Check Engine
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Check Engine

Почему "чек" может загораться без серьёзной причины

Контрольная лампа двигателя реагирует на десятки параметров: смесь, выхлоп, температуру, работу датчиков и прочее. Иногда причина банальна — неплотно закрытая крышка бензобака, особенно после заправки. Давление в баке нарушается — система фиксирует ошибку. Через пару циклов зажигания, если крышку закрутили как надо, ошибка исчезает.

Подсознательная помощь мотору

Часто "чек" гаснет после дальних поездок — когда двигатель работает в стабильном режиме, хорошо прогревается и самоочищается. Возможно, вы просто проехались по трассе, дали мотору "продышаться" на оборотах выше 3000 — и ошибка, вызванная неэффективным сгоранием топлива или загрязнением лямбда-зонда, исчезла.

Залил другое топливо? Вот и результат

Перешёл с сомнительного АЗС на проверенную — и вот уже мотор получил нормальное октановое число, стабилизировалась работа детонационного датчика. И "чек", предупреждавший о сбоях в воспламенении, исчез.

Но расслабляться не стоит

Если лампочка загоралась — это не повод забыть про неё. Ошибка могла быть случайной, а могла быть первым звоночком. Рекомендуется считать коды ошибок, даже если "чек" уже погас — они могут храниться в памяти блока и рассказать, в чём была проблема.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Рынок подержанных авто лихорадит — старые кроссоверы теперь на вес золота
Авто
Рынок подержанных авто лихорадит — старые кроссоверы теперь на вес золота Аудио 
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Авто
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Последние материалы
Закарпатский конь: на Украине произошла перестрелка между цыганами и ВСУ
Дружба сильнее дипломатии: Келлог сделал сенсационное заявление о Трампе и Путине
Вместо нефти — тепло: под аэропортом Будапешта нашли ресурс, который согреет тысячи людей
550 метров до облаков: в Бразилии строят самое высокое жилое здание в мире
Огородный дуэт: клубника и её неожиданный телохранитель
Ягоды, бананы и яблоки — вот как они запускают чувство голода
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Молчание, которое ломает: что происходит с собакой, когда вы её игнорируете
Забудьте о соседстве: почему опытные огородники сохраняют дистанцию между петрушкой и укропом
Самая недооценённая привычка, которая продлевает молодость — но ей пренебрегают все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.