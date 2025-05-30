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BMW меняет курс: меньше электромобилей, больше прагматизма

Авто

BMW корректирует свои амбиции в сфере электромобилей. По последним данным, компания ожидает снижение объёмов продаж электрических моделей BMW и MINI более чем на 20%. Такое решение стало результатом переоценки стратегии на фоне неудачного опыта с моделями i3 и iX3, которые не оправдали коммерческих ожиданий.

BMW i3
Фото: Wikipedia by Mariordo (Mario Roberto Duran Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW i3

Ранее BMW активно инвестировала в развитие линейки электромобилей, надеясь занять весомую долю на этом растущем рынке. Однако покупатели не проявили устойчивого интереса к ряду электрических моделей, особенно в сегменте компактных и кроссоверов. Это заставило руководство компании задуматься о сохранении баланса между технологиями будущего и текущими рыночными реалиями.

Одной из ключевых причин пересмотра стратегии стала необходимость удерживать конкурентоспособные цены. С ростом себестоимости и насыщением рынка, особенно в Китае, где активны местные бренды, BMW делает ставку на более доступные по производству и цене модели с классическими двигателями внутреннего сгорания.

В Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, акцент сместился в сторону бензиновых и гибридных версий. Несмотря на глобальный тренд на электрификацию, местный потребитель пока охотнее выбирает проверенные решения, и BMW старается адаптироваться к этим предпочтениям.

Компания не отказывается от электромобилей полностью, но теперь подход будет более выверенным и гибким — в зависимости от региона, спроса и технологической готовности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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