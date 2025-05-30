Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вещи без шерсти? Это не магия, а зловеще простая хитрость с салфеткой
Volvo урезает батарейный проект — половина сотрудников под сокращением
Запрет на въезд Данилы Козловского в Латвию: что скрывает за собой это решение?
Морковь без трещин: один забытый приём — и все плоды будут гладкими и ровными
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес
Совещание за закрытыми дверями: Путин собирает заседание Совбеза
Черная метка Японии: Токио пошло на конфронтацию с Россией
Лежанка куплена зря? Вот когда она действительно нужна кошке
Пасынки воруют урожай, пока никто не смотрит — как их вычислить и обезвредить

Новинка BMW на базе 8-й серии: новый кузов, открытая крыша и бешеный мотор

1:38
Авто

На дорогах замечен серийный BMW Skytop - без камуфляжа и с полностью раскрытым дизайном. Уникальное купе, построенное на базе 8-й серии, представляет собой редчайший образец автомобилестроения: тираж ограничен всего 50 экземплярами, и все они уже распроданы. Цена каждого составила около 500 тысяч долларов.

BMW Concept Skytop
Фото: Own work by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW Concept Skytop

Главная особенность Skytop - его эксклюзивный кузов с тарга-крышей, придающей автомобилю облик классических моделей из золотой эры гран-туреров. Этот стиль сочетается с выразительными чертами современных BMW: узкая оптика, мускулистые линии и премиальные материалы в отделке.

Под капотом установлен знакомый, но доведённый до совершенства двигатель V8 мощностью 625 л. с. Благодаря полному приводу и быстрой коробке передач, купе разгоняется до 100 км/ч всего за 3 секунды, демонстрируя уровень суперкаров при сохранении комфорта для повседневной езды.

Интерьер, как и положено эксклюзивной модели, выполнен вручную с применением дорогой кожи, алюминиевых акцентов и индивидуальной отделки для каждого из 50 автомобилей. В салоне установлены последние версии мультимедийной системы BMW и цифровых ассистентов, обеспечивающих максимум технологий в традиционном формате люкса.

Skytop - не просто редкий автомобиль, а визитная карточка возможностей бренда BMW в области дизайна, инженерии и индивидуального подхода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно
Еда и рецепты
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно Аудио 
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Новости спорта
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер Речь бешеной фон дер Ляйен: как выстроить мир, не забывая поссориться со всеми Дмитрий Плотников
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Последние материалы
Россия поставила Китаю первые сто миллиардов кубометров газа по Силе Сибири
Вещи без шерсти? Это не магия, а зловеще простая хитрость с салфеткой
Volvo урезает батарейный проект — половина сотрудников под сокращением
Запрет на въезд Данилы Козловского в Латвию: что скрывает за собой это решение?
Морковь без трещин: один забытый приём — и все плоды будут гладкими и ровными
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес
Совещание за закрытыми дверями: Путин собирает заседание Совбеза
Черная метка Японии: Токио пошло на конфронтацию с Россией
Лежанка куплена зря? Вот когда она действительно нужна кошке
Пасынки воруют урожай, пока никто не смотрит — как их вычислить и обезвредить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.