Новинка BMW на базе 8-й серии: новый кузов, открытая крыша и бешеный мотор

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

На дорогах замечен серийный BMW Skytop - без камуфляжа и с полностью раскрытым дизайном. Уникальное купе, построенное на базе 8-й серии, представляет собой редчайший образец автомобилестроения: тираж ограничен всего 50 экземплярами, и все они уже распроданы. Цена каждого составила около 500 тысяч долларов.

Фото: Own work by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW Concept Skytop

Главная особенность Skytop - его эксклюзивный кузов с тарга-крышей, придающей автомобилю облик классических моделей из золотой эры гран-туреров. Этот стиль сочетается с выразительными чертами современных BMW: узкая оптика, мускулистые линии и премиальные материалы в отделке.

Под капотом установлен знакомый, но доведённый до совершенства двигатель V8 мощностью 625 л. с. Благодаря полному приводу и быстрой коробке передач, купе разгоняется до 100 км/ч всего за 3 секунды, демонстрируя уровень суперкаров при сохранении комфорта для повседневной езды.

Интерьер, как и положено эксклюзивной модели, выполнен вручную с применением дорогой кожи, алюминиевых акцентов и индивидуальной отделки для каждого из 50 автомобилей. В салоне установлены последние версии мультимедийной системы BMW и цифровых ассистентов, обеспечивающих максимум технологий в традиционном формате люкса.

Skytop - не просто редкий автомобиль, а визитная карточка возможностей бренда BMW в области дизайна, инженерии и индивидуального подхода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

