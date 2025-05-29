Включил кондиционер — а будто открыл мусорное ведро: причина совсем рядом

Летняя жара вынуждает включать кондиционер на полную, а чтобы не тянуть в салон горячий уличный воздух, водители часто активируют режим рециркуляции. Всё бы ничего, но иногда после этого в машине начинает пахнуть так, будто в бардачке поселился болотный монстр. Что же на самом деле происходит?
Основной подозреваемый — салонный фильтр, который чаще всего прячется именно за бардачком. И если ты давно туда не заглядывал, скорее всего, внутри лежит кусок грязной пыли, листвы и влаги, который давно превратился в отличную среду для бактерий и грибка.
Когда включаешь "рециркуляцию", воздух начинает гоняться по кругу внутри салона. Он не обновляется, а проходит снова и снова через загрязнённый фильтр. И если он засорён, вся эта гадость многократно усиливается. Получается эффект "душной коробки", где каждый вдох — как поездка в мусорном баке.
Включи кондиционер на максимум, а потом переключи между режимами притока воздуха и рециркуляции. Если запах становится сильнее именно во втором случае — почти наверняка дело в салонном фильтре. Его нужно не просто заменить, а и промыть воздуховоды, если затянул.
Меняй фильтр каждые 10-15 тысяч км, особенно летом, когда в воздухе много пыли и тополиного пуха.
Если машина долго стояла, перед поездкой проветривай салон.
Не храни в бардачке влажные салфетки, бутылки с водой и другие источники влаги — они способствуют размножению микробов.
Используй очиститель кондиционера хотя бы раз в сезон.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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