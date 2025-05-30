Renault 4 стал полноприводным: представлен концепт, который всё меняет

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Renault представила новую интерпретацию культовой модели — электрический концепт-кар 4 Savane 4x4. Это современное переосмысление классического Renault 4, теперь в формате компактного полноприводного кроссовера с двумя электромоторами.

Фото: commons.wikimedia.org by ludovic from Guissény. (Bretagne, Finistère), France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Renault

Концепт отличается увеличенной колеёй и повышенным дорожным просветом, что подчёркивает его внедорожный характер. Такое сочетание делает модель пригодной не только для городской среды, но и для выездов на природу или путешествий по пересечённой местности.

Экстерьер автомобиля выполнен в насыщенном зелёном цвете, с мягкой тканевой крышей, которая придаёт образу лёгкость и ретро-нотки. Интересной деталью стали 3D-печатные амортизирующие элементы, использованные в кузовных вставках и бамперах — это технологичный подход к защите и дизайну.

Салон отделан текстилем и минималистичен по духу, при этом в нём прослеживается внимание к комфорту и визуальной лёгкости. Концепт ориентирован на тех, кто ценит стиль, устойчивые технологии и нестандартный подход к привычным вещам.

Несмотря на высокое внимание к новинке, серийный выпуск 4 Savane 4x4 пока не подтверждён. Тем не менее, интерес к модели может повлиять на планы Renault по её возможной адаптации для производства, особенно с учётом растущего спроса на электрокары с внедорожным характером.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

