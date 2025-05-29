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Haval F7x уже в России — купе-кроссовер с турбо и полным приводом

Авто

В России начались официальные продажи нового купеобразного кроссовера Haval F7x. Модель уже поступила к дилерам, предлагается в двух комплектациях по цене 3,5 и 3,7 миллиона рублей. Гарантия на автомобиль составляет 3 года, что соответствует стандартам бренда.

Haval F7
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval F7

Под капотом установлена мощная и проверенная силовая установка - бензиновый турбомотор объёмом 2.0 литра, выдающий 192 лошадиные силы. В паре с ним работает 7-ступенчатый роботизированный "автомат" с двумя сцеплениями. Привод - полный, с возможностью выбора из шести режимов движения, включая снег, грязь и лёгкое бездорожье, что делает кроссовер универсальным для российских условий.

Салон выполнен в тёмных тонах с контурной подсветкой и богатым цифровым оснащением. Водителя встречают два экрана: цифровая приборная панель на 12,3 дюйма и мультимедийный дисплей 14,6 дюйма. Интерфейс работает на базе "Яндекс Авто", также доступно фирменное приложение Haval Connection для удалённого управления функциями автомобиля.

В топовых версиях предусмотрен набор премиальных опций: вентиляция передних сидений, память настроек водительского кресла и проекционный дисплей на лобовое стекло. Всё это подчёркивает стремление марки конкурировать не только ценой, но и уровнем комфорта и технологичности.

Haval F7x ориентирован на водителей, которым важен не только утилитарный функционал кроссовера, но и стиль. Благодаря спортивному силуэту и современным решениям модель обещает стать одной из самых заметных новинок в своём сегменте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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