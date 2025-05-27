Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Макияж и солнце: какие средства помогут вам не только скрыть недостатки, но и защитить кожу
Нежнее не бывает: ленивые вареники, которые готовятся за полчаса
Хотите спать лучше и не нервничать? Эти цветы не просто украсят сад — они лечат тревожность
Проверь, стареет ли твой мозг, всего за 90 секунд: этот тест оценит молодость мозга
Больше никакого масла и жарки: эти наггетсы покоряют с первого кусочка
Мойка на доверии: на что смотреть, чтобы не получить царапины в подарок
Поймано на камеру: в Британии объявился зверь из легенд — с рогами и крыльями
Функциональный фитнес нового уровня: как Hyrox меняет подход к тренировкам

Нива 4x4: внедорожник, опередивший своё время

2:27
Авто

Когда в конце 1970-х годов с заводского конвейера ВАЗа сошла первая "Нива", мир ещё не знал, что это будет первый в истории массовый кроссовер, в котором сочетаются комфорт легкового автомобиля и проходимость настоящего внедорожника.

ваз-2121
Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ваз-2121

Созданная в Советском Союзе, Нива 4x4 на десятилетия вперёд задала стандарты, до которых конкуренты дойдут только спустя много лет.

Что сделало "Ниву" уникальной

  • Постоянный полный привод — не было аналогов среди легковых авто.
  • Независимая подвеска спереди, что давало плавность хода, а не "тракторное" ощущение, как у классических внедорожников.
  • Короткая база и легкий вес — позволяли машине буквально карабкаться по бездорожью.
  • Цельнометаллический кузов типа хэтчбек — редкость для внедорожников того времени.
  • Простой и надёжный двигатель — ремонтопригодный буквально "в поле".

Успех за рубежом

"Ниву" высоко оценили в Европе, Австралии, Южной Америке и даже в Японии. Машина продавалась под брендами Lada и VAZ, и пользовалась спросом среди фермеров, охотников, военных и туристов. Её брали ООН, Красный Крест и армия Ирака. Даже в Германии "Нива" считалась народным внедорожником — дешёвым, но честным.

Неприхотливость и живучесть

Для советского автолюбителя "Нива" стала мечтой: на ней можно было поехать на дачу, по грибы, в деревню по колее или на охоту. Бездорожье? Да для неё это просто дорога!

Даже в условиях крайнего севера и горных аулов Кавказа — "Нива" шла уверенно и упрямо, не подводя.

И сегодня жива!

Несмотря на возраст, Нива до сих пор производится — пусть с обновлённым интерьером и мелкими доработками, но с той же неубиваемой конструкцией. Её можно встретить в гараже пенсионера, в арсенале лесничества или в автопарке МЧС.

Вывод: скромный герой на века

"Нива 4x4" — это не просто машина. Это символ. Символ простоты, выносливости и честной инженерии, без маркетингового лоска.

Её давно можно было отправить в музей, но она всё ещё в строю — в грязи, в снегу, на бездорожье. Потому что она работает. Потому что она — настоящая.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Недвижимость
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше Аудио 
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя
Советы
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя Аудио 
Надежда Михалкова и Лариса Гузеева устроили словесную перепалку в шоу Перепой звезду
Российский шоу-бизнес
Надежда Михалкова и Лариса Гузеева устроили словесную перепалку в шоу Перепой звезду Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Последние материалы
Seltos на вторичке и с пробегом: с чем рискует столкнуться новый владелец
Этот предмет уберут из школьной программы: в 6-7 классах его больше не будут изучать
Прорастёт в банке, даст урожай на грядке: домашняя рассада батата
Фейковый дебют LADA Iskra: машина уже в салонах, но до руля никто не доберётся
Топ-5 легендарных советских самолётов, которые пугали Запад
1 из 3 не догадываются, что уже болеют: тёмная сторона деменции, которую скрывают
Скорость звука? Дайте что-то посерьёзнее: новый лайнер шокирует мир авиации
Сетка от кротов: секрет, о котором не догадываются дачники
Секрет Лель: зачем певица предлагала Королёвой пососать сушёные бутоны гвоздики
Охотники глазам не верят: по шведскому лесу бродит лось с золотыми рогами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.