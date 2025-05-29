Не шумит, не дёргается — но именно так ломаются самые надёжные моторы

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Некоторые водители уверены: едешь на низких оборотах — значит, экономишь. Машина вроде бы не шумит, стрелка тахометра едва шевелится — красота! Но на деле мотор страдает. Езда внатяг — это медленное убийство двигателя. И никакие присадки здесь не помогут.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сломанный двигатель

Что вообще такое "внатяг"

Это когда вы едете на высокой передаче при слишком низких оборотах — обычно ниже 1500 об/мин. Машина тянет, но при этом двигатель работает на грани: вибрации, повышенные нагрузки на детали, недостаток смазки. Всё это со временем превращает мотор в дорогостоящую проблему.

Чем это оборачивается

Увеличенный износ цилиндропоршневой группы — кольца и поршни трутся без достаточной масляной защиты. Коленвал под ударом — вибрации и удары в натяг выводят из строя подушки двигателя, маховик и шкивы. Падает давление масла — на низких оборотах насос работает вяло, и до верхней части мотора масло доходит плохо. А присадки, как бы их ни рекламировали, не помогают, если нет нормального давления.

А летом ещё хуже

Жара снижает вязкость масла, а кондиционер, пробки и загруженность создают дополнительную нагрузку. Если в таких условиях ездить внатяг — двигатель просто не выдержит. Особенно это касается старых моторов и тех, кто любит заливать "на грани допустимого".

Сколько нужно оборотов на самом деле

В городе и при спокойной езде: 2000-2500 об/мин — комфортно и безопасно.

Для обгонов, ускорения, трассы: не экономьте! Разгонять мотор до 3500-4500 об/мин, а при необходимости — и 5000+ вполне нормально, особенно на бензиновом двигателе. Главное — чтобы мотор был прогрет и обслужен.

Парадокс, но факт: умеренные высокие обороты наносят меньше вреда, чем постоянная езда внатяг. Не бойтесь включать пониженную передачу — это не вредно, а наоборот, полезно для ресурса.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

