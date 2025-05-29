Lada держали в тени: в АвтоВАЗе раскрыли, что мешало развиваться

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

АвтоВАЗ откровенно признал, что годы сотрудничества с иностранными владельцами, в частности с Renault, сдерживали развитие марки Lada. По заявлению пресс-службы компании, французская сторона ограничивала доступ бренда к современным технологиям, не позволяя ему развиваться наравне с другими марками альянса — такими как Renault и Dacia.

Фото: commons.wikimedia.org by ludovic from Guissény. (Bretagne, Finistère), France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Renault

Под влиянием корпоративных приоритетов Lada в течение длительного времени не получала актуальные платформы, двигатели и электронные системы. Это фактически тормозило модернизацию модельного ряда и не давало возможности всерьёз конкурировать даже с продуктами изнутри самого альянса.

После ухода иностранного партнёра АвтоВАЗ перешёл к более самостоятельной стратегии развития. Теперь, как отмечают в компании, все технологические барьеры сняты. Ключевые процессы локализованы, а разработка новых моделей ведётся с опорой на собственные инженерные ресурсы.

В качестве одного из примеров - новая платформа Iskra, которая была не просто адаптирована, а практически полностью переработана российскими специалистами. Она ляжет в основу будущих моделей Lada, которые смогут составить конкуренцию не только на внутреннем рынке, но и за его пределами.

Уже в 2025 году АвтоВАЗ планирует вывести за рубеж до 30 тысяч автомобилей. Расширение экспорта — один из главных векторов в новой стратегии компании, которая стремится вернуть Lada статус глобального игрока.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

