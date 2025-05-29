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JAC T9 оставил позади Toyota и Isuzu: новый рекорд на бездорожье

1:45
Авто

Китайский пикап JAC T9 установил новый рекорд выносливости и скорости, превзойдя результаты таких признанных моделей, как Toyota Hilux и Isuzu KB. Испытания проходили в ЮАР по пересечённой местности: за 24 часа один и тот же автомобиль без поддержки пит-стоп-команды прошёл 4084 километра. Средняя скорость составила впечатляющие 170,1 км/ч.

JAC T9
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
JAC T9

Для заезда использовался серийный JAC T9 с дизельным двигателем объёмом 2.0 литра, мощностью 170 л. с. и крутящим моментом 410 Н·м. Это доказывает, что модель не только способна на высокие скорости, но и выдерживает экстремальные нагрузки без ущерба для надёжности.

Важно отметить, что все испытания проходили на одной машине без смены экипажа или участия обслуживающей команды. Это значительно повышает ценность достигнутого результата, ведь автомобиль справлялся с маршрутом в полностью штатных условиях, без технической поддержки.

На фоне успешного заезда производитель объявил о продлении заводской гарантии на JAC T9 в Южно-Африканской Республике до 200 тысяч километров. Это решение призвано подчеркнуть уверенность бренда в качестве своей техники и привлечь внимание новых покупателей в регионе.

Для рынка пикапов этот рекорд стал важным сигналом: китайские производители готовы не только догонять признанных лидеров, но и превосходить их по ключевым параметрам — от надёжности до производительности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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