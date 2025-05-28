Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми
Ужас или чудо? Паразит, который забирает язык рыбы и живёт вместо него
Занятия спортом после 40: как физическая активность улучшает вашу самооценку
Они больше не вернутся! Растения, от которых муравьи убегут из вашего дома в панике
Печатают еду, как книжки: чем мясо из 3D-принтера лучше обычного — и когда будет в магазинах
Кризис кредитования? Среди россиян растёт спрос на услуги ломбардов
Полив с умом: три простых способа для крупных луковиц чеснока
Космический провал SpaceX: что пошло не так на девятом запуске Starship
Стюардесса раскрывает, без чего экипаж не покинет землю

Звучит как байка, но это правда: привычка, которая убивает стартер за месяц

1:49
Авто

Стартер — один из самых незаметных, но критически важных элементов автомобиля. Он работает всего пару секунд в день, но именно от него зависит, поедете вы на работу или останетесь разбираться с тросом и прикуривателем. А теперь плохая новость: большинство водителей сами губят стартер — и даже не подозревают об этом.

Ключ в замке зажигания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ключ в замке зажигания

Перезапуск без паузы — путь к поломке

Если двигатель не завёлся с первого раза, а водитель тут же повторяет попытку — стартер испытывает перегрузку. Механизм не успевает "откатиться", втягивающее реле перегревается, и начинается износ шестерни. Несколько таких попыток подряд — и мотор ещё может завестись, а вот стартер отправится на покой.

Заводка "на слух" — плохая привычка

Многие держат ключ в положении запуска "на всякий случай", пока не услышат ровный звук работы двигателя. Это ошибка. Стартер уже выполнил свою работу, но продолжает вращаться, и это прямой путь к перегреву и ускоренному износу. Завели — отпускаем ключ сразу.

Не выключил фары — попрощайся с пуском

Нагрузка на электросистему автомобиля перед запуском должна быть минимальной. Музыка, обогрев сидений, фары, климат — всё это нужно отключить. Иначе стартеру не хватит напряжения, он будет крутить вяло и быстро перегреется. Один раз — не беда, но привычка такая разрушает его не хуже коррозии.

Двигатель "троит”? Стартеру конец ближе, чем кажется

Если мотор плохо схватывает, стартеру приходится вращать дольше. Причина может быть в свечах, топливе, катушках — но расплачиваться будет именно стартер. Он не рассчитан на долгие мучения.

Уточнения

Ста́ртер / стартёр (Электростартер) — электрический двигатель, служащий для пуска двигателя внутреннего сгорания или газотурбиного двигателя.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Экономика и бизнес
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом Аудио 
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Наука и техника
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать Аудио 
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Наука и техника
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет Аудио 
Популярное
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет

На глубине, где не должно быть ничего рукотворного, найден технологичный объект. Его возраст — сотни миллионов лет. Кто его оставил?

Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Последние материалы
Ужас или чудо? Паразит, который забирает язык рыбы и живёт вместо него
Занятия спортом после 40: как физическая активность улучшает вашу самооценку
Они больше не вернутся! Растения, от которых муравьи убегут из вашего дома в панике
Печатают еду, как книжки: чем мясо из 3D-принтера лучше обычного — и когда будет в магазинах
Звучит как байка, но это правда: привычка, которая убивает стартер за месяц
Кризис кредитования? Среди россиян растёт спрос на услуги ломбардов
Полив с умом: три простых способа для крупных луковиц чеснока
Космический провал SpaceX: что пошло не так на девятом запуске Starship
Стюардесса раскрывает, без чего экипаж не покинет землю
Внимание! 5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике дольше одного дня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.