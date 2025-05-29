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Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

2:05
Авто

На вторичке есть машины, которые вызывают у покупателей только один вопрос: "А что с ней не так?". И часто ответ — "всё". Эти автомобили быстро теряют в цене, постоянно ломаются и просто не вызывают доверия. Даже перекупы предпочитают обходить их стороной — потому что продать такую машину, даже с заманчивым ценником, почти невозможно.

Chevrolet Epica V250
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Chevrolet Epica V250

1. Renault Laguna II

Французский стиль — это, конечно, красиво. Но Laguna II, особенно с автоматической коробкой и дизелем, славится капризной электроникой и дорогими запчастями. Даже если выглядит как конфетка — под капотом часто кроется головная боль. На продаже таких авто обычно срываются сроки и нервы.

2. Chrysler Sebring

На бумаге — американский комфорт и простор. На деле — слабая подвеска, проблемные коробки и общее ощущение "непонятно зачем его сделали". Вроде и внешне солидный, но как только покупатель открывает капот — энтузиазм испаряется.

3. Chevrolet Epica

Редкий гость на дорогах — и на то есть причина. Неубедительная динамика, слабый автомат и непростая система обслуживания делают эту модель настоящим испытанием для владельца. А найти покупателя на неё - как выиграть в лотерею.

4. Great Wall Hover H3

Китайский внедорожник, который пытался казаться "серьёзным", но в итоге стал мемом. Слабая коррозийная защита, дешёвые материалы и проблемы с трансмиссией отбили охоту у многих потенциальных владельцев. Даже при низкой цене такие машины долго пылятся на сайтах объявлений.

5. Citroën C6

Роскошный флагман, но слишком "узкий" для массового рынка. Необычный дизайн и гидропневматическая подвеска отпугивают даже поклонников марки. Экзотика в ремонте и отсутствие специалистов делают его вечным гостем на парковках перекупов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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