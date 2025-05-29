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MG RX5 выходит в Россию — с экраном в полторых ладони и турбомотором

1:37
Авто

Компания MG официально готовится вывести на российский рынок кроссовер RX5. Новинка уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что означает, что все формальности перед началом продаж завершены.

MG RX5
Фото: Own work by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
MG RX5

MG RX5 представляет собой переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 170 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Такой тандем ориентирован на умеренную динамику и экономичность — то, что особенно актуально в городских условиях.

Интерьер модели выполнен в современном технологичном стиле. Центральное место занимает мультимедийный экран диагональю 14,1 дюйма. Также в салоне установлена цифровая приборная панель, а для удобства водителя предусмотрены камеры кругового обзора.

MG делает ставку на безопасность - в RX5 предусмотрено 11 активных ассистентов, включая автоматическое экстренное торможение, контроль полосы и адаптивный круиз-контроль. Всё это в совокупности делает автомобиль привлекательным выбором для тех, кто ищет доступный и современный городской кроссовер.

Ожидается, что MG RX5 будет предложен в нескольких комплектациях, с фокусом на баланс между ценой и уровнем оснащения. Выход на российский рынок — важный шаг в стратегии компании по укреплению своего присутствия в странах СНГ.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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