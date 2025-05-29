MG RX5 выходит в Россию — с экраном в полторых ладони и турбомотором

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Компания MG официально готовится вывести на российский рынок кроссовер RX5. Новинка уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что означает, что все формальности перед началом продаж завершены.

Фото: Own work by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ MG RX5

MG RX5 представляет собой переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 170 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Такой тандем ориентирован на умеренную динамику и экономичность — то, что особенно актуально в городских условиях.

Интерьер модели выполнен в современном технологичном стиле. Центральное место занимает мультимедийный экран диагональю 14,1 дюйма. Также в салоне установлена цифровая приборная панель, а для удобства водителя предусмотрены камеры кругового обзора.

MG делает ставку на безопасность - в RX5 предусмотрено 11 активных ассистентов, включая автоматическое экстренное торможение, контроль полосы и адаптивный круиз-контроль. Всё это в совокупности делает автомобиль привлекательным выбором для тех, кто ищет доступный и современный городской кроссовер.

Ожидается, что MG RX5 будет предложен в нескольких комплектациях, с фокусом на баланс между ценой и уровнем оснащения. Выход на российский рынок — важный шаг в стратегии компании по укреплению своего присутствия в странах СНГ.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

