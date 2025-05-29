Новый Toyota RAV4 без бензина: шестое поколение удивляет сразу

Компания Toyota официально представила новое, шестое поколение своего популярного кроссовера RAV4. Обновлённая модель получила более брутальный и угловатый дизайн, новую светодиодную оптику и полностью электрифицированную линейку силовых установок. От бензиновых версий производитель окончательно отказался.
RAV4 теперь доступен только в гибридных модификациях. Базовая версия - это гибрид HEV мощностью от 226 до 236 лошадиных сил, а более продвинутая комплектация — плагин-гибрид PHEV с мощностью в 320 л. с. Она способна проезжать до 100 километров исключительно на электротяге, а на быстрой зарядке восстанавливает запас энергии всего за 30 минут.
Салон также претерпел заметные изменения. Теперь в нём установлен сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю до 12,9 дюйма, цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, а также улучшенная эргономика и современное оформление.
Покупателям предложат пять комплектаций, включая спортивную GR Sport с характерными акцентами в дизайне, улучшенной подвеской и дополнительными настройками рулевого управления.
Шестое поколение RAV4 укрепляет позиции модели в быстро меняющемся сегменте кроссоверов, делая ставку на экологичность, цифровые технологии и выразительный внешний вид.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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