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Новый Toyota RAV4 без бензина: шестое поколение удивляет сразу

1:37
Авто

Компания Toyota официально представила новое, шестое поколение своего популярного кроссовера RAV4. Обновлённая модель получила более брутальный и угловатый дизайн, новую светодиодную оптику и полностью электрифицированную линейку силовых установок. От бензиновых версий производитель окончательно отказался.

rav4
Фото: Own work by Y.Leclercq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
rav4

RAV4 теперь доступен только в гибридных модификациях. Базовая версия - это гибрид HEV мощностью от 226 до 236 лошадиных сил, а более продвинутая комплектация — плагин-гибрид PHEV с мощностью в 320 л. с. Она способна проезжать до 100 километров исключительно на электротяге, а на быстрой зарядке восстанавливает запас энергии всего за 30 минут.

Салон также претерпел заметные изменения. Теперь в нём установлен сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю до 12,9 дюйма, цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, а также улучшенная эргономика и современное оформление.

Покупателям предложат пять комплектаций, включая спортивную GR Sport с характерными акцентами в дизайне, улучшенной подвеской и дополнительными настройками рулевого управления.

Шестое поколение RAV4 укрепляет позиции модели в быстро меняющемся сегменте кроссоверов, делая ставку на экологичность, цифровые технологии и выразительный внешний вид.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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