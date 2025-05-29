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Nissan рушится — и только один автогигант готов его подхватить

1:42
Авто

В автомобильной индустрии Японии намечается возможное объединение усилий: Toyota выразила готовность оказать поддержку Nissan, который сейчас переживает серьёзный кризис. Об этом сообщают японские СМИ, ссылаясь на прошедшие в феврале переговоры между двумя компаниями. Официальных заявлений от представителей ни Toyota, ни Nissan пока не поступало.

Nissan
Фото: Own work by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nissan

Ранее Nissan вёл переговоры о слиянии с Honda, но попытка объединения оказалась неудачной. Теперь компания ищет новые пути для стабилизации бизнеса, и потенциальное партнёрство с Toyota может стать частью антикризисной стратегии.

Причиной поиска поддержки стала непростая ситуация внутри Nissan. Компания готовится к масштабной реструктуризации, которая включает в себя увольнения сотрудников, закрытие нескольких производств и сокращение модельного ряда. Это вынужденные меры на фоне падающих продаж и высокой конкуренции на глобальном рынке.

Toyota, в свою очередь, уже не первый раз демонстрирует готовность к кооперации с другими игроками отрасли — будь то в области технологий, платформ или логистики. Возможное сотрудничество с Nissan может означать начало новой эры альянсов в японском автопроме, где даже такие гиганты, как Toyota, заинтересованы в укреплении внутреннего рынка и его устойчивости.

Если договорённость будет достигнута, речь может идти не только о финансовой поддержке, но и об обмене технологиями и производственными ресурсами. Однако пока дальнейшая судьба этого возможного союза остаётся открытым вопросом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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