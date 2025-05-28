Неубиваемая семёрка: авто из 90-х, которые выжили вопреки всему

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Этим машинам больше 30 лет, но они по-прежнему удивляют — не только надёжностью, но и тем, как легко они справляются с задачами, с которыми современные авто не всегда могут потягаться. Простые, крепкие и без лишней электроники — вот что делает их по-настоящему бессмертными.

Фото: commons.wikimedia.org by Rudolf Stricker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Corolla e100

1. Toyota Corolla E100

Одна из самых легендарных "Королл" — прочная как кирпич и практически неубиваемая. Бензиновые моторы серии 4A работают десятилетиями, а кузов даже в суровом климате показывает удивительную стойкость к коррозии.

2. Mercedes-Benz W140 (S-класс)

Его называли "последним настоящим Мерседесом". Массивный, с невероятной шумоизоляцией и двигателями, которые создавались не на экономию, а на века. Даже спустя годы W140 остаётся эталоном комфорта.

3. Audi 100 C4

Немецкий танк на колесах. Простой и надёжный мотор 2.3 и кузов, собранный с немецкой тщательностью. Эти автомобили по сей день встречаются на дорогах в идеальном состоянии — и легко переживут многих современных собратьев.

4. Volvo 850

"Шведский кирпич", ставший легендой. Его 5-цилиндровые моторы работают как часы, а безопасность была на высоте ещё до того, как это стало трендом. До сих пор пользуется спросом среди тех, кто ищет надёжную классику.

5. Honda Civic 5-го поколения

Японский городской бестселлер с моторами, которые спокойно выхаживают 500 000 км и больше. Лёгкий кузов, манёвренность, ремонтопригодность и вечный двигатель делают эту "Хонду" любимцем на вторичке.

6. Opel Omega B

Немцы знали толк в комфорте и плавности хода. "Омега" сочетала в себе управляемость бизнес-седана и мощные двигатели, многие из которых до сих пор трудятся на службе в такси и перевозках.

7. Nissan Patrol Y60

Классический рамный внедорожник, с которым не страшны ни бездорожье, ни морозы. Его дизельные моторы TD42 — пример инженерного гения. Этот "пенсионер" способен объехать по грязи половину современных кроссоверов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

