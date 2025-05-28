Lada готовит SUV-сюрприз: внешность и салон покажут уже 18 июня

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

АвтоВАЗ готовится представить совершенно новый кроссовер, созданный на платформе Lada Vesta. Премьера автомобиля, получившего рабочее название Lada B-Cross, состоится 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года. Это будет первый публичный показ модели, тогда как серийное производство стартует лишь в 2026 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Karoly Lorentey from Budapest, Hungary, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лада

Кроссовер займёт промежуточную позицию между классами B+ и C, что позволит ему закрыть нишу между компактными и среднеразмерными SUV. При этом автомобиль будет переднеприводным, без полного привода, что говорит о его ориентированности прежде всего на городскую эксплуатацию и умеренное бездорожье.

В моторной гамме значится 135-сильный двигатель - агрегат, адаптированный под особенности платформы Vesta. По предварительной информации, новинка получит частичную унификацию с уже выпускаемыми моделями семейства Vesta, что поможет удешевить производство и ускорить вывод на рынок.

Пока остаются неизвестными такие параметры, как точный объём багажника, клиренс и уровень оснащения, но уже в июне компания продемонстрирует и интерьер, и экстерьер нового автомобиля.

Для АвтоВАЗа эта модель - важный шаг к расширению модельного ряда и укреплению позиций на внутреннем рынке, особенно в условиях активного роста сегмента кроссоверов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

