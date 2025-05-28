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На таких даже в космос: моторы, которые не умирают — проверено миллионами километров

2:44
Авто

Миллион километров — звучит как сказка, но есть машины, которые способны пройти это расстояние без капитального ремонта. Главное условие — своевременное обслуживание и грамотная эксплуатация. Ниже — топ-7 авто, чьи моторы умеют работать долго и честно.

Toyota Land Cruiser 300
Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Toyota Land Cruiser 300

1. Toyota Land Cruiser 100

Этот внедорожник не зря обожают экспедиционщики и жители суровых регионов. Его дизельный мотор 1HD-FTE — настоящий "марафонец", с ресурсом в 800 000-1 200 000 км. Даже после полумиллиона он работает как швейцарские часы.

2. Mercedes-Benz W124 (E-класс)

Легендарный "кабан" и по сей день бегает по дорогам в Европе и СНГ. Двигатели OM603 и OM606 славятся простотой и вечной тягой. На форумах есть десятки историй о пробегах в 1,1-1,3 млн км без серьёзных вмешательств.

3. Volkswagen Passat B5 с дизелем 1.9 TDI

Немецкий дизель, которому можно доверить всё. При хорошем уходе эти моторы выходят миллион и остаются бодрыми. Главное — не заливать "что попало" и следить за турбиной.

4. Volvo 940/960

Эти машины с мотором B230FT — пример настоящего шведского качества. Несмотря на возраст, на вторичке встречаются экземпляры с честным пробегом в 900+ тысяч. Их любят за надёжность и ремонтопригодность.

5. Lexus LS400

Флагманский седан 90-х, построенный, чтобы показать миру, что японцы умеют делать премиум. Его двигатель 1UZ-FE — это инженерный шедевр. Спокойно доезжает до миллиона, особенно если не экономить на масле.

6. Honda Accord (бензин, 90-е)

Надёжные атмосферные моторы F-серии спокойно проходят по 600-800 тысяч. У любителей японской классики есть рекорды и повыше — один экземпляр в США проехал более 1,2 млн км на оригинальном блоке.

7. Chevrolet Suburban с V8

Американский полноразмерный гигант с культовым Vortec 5.3L. Прост в конструкции и неприхотлив. Таксисты и фермеры на этих моторах преодолевают гигантские расстояния, и даже после миллиона двигатель остаётся на ходу.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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