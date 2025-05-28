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Они снова среди нас: авто с пробегом, которые врут о себе лучше продавцов

2:14
Авто

На рынке подержанных машин есть особая категория авто. Внешне — конфетка, в салоне — аромат "новой машины", а по пробегу — одни пенсионеры по выходным в магазин. Только вот спустя пару месяцев владелец узнаёт, что купил не "находку", а головную боль. Эти машины умеют скрывать свои слабости лучше любого перекупа.

Покупка авто с пробегом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покупка авто с пробегом

Хитрецы с отмотанным прошлым

Пробег — первое, на чём любят "химичить". Современные авто сохраняют данные в нескольких модулях, но при желании и их можно "отредактировать". Особенно часто этим грешат премиальные марки: визуально идеальны, но за плечами — сотни тысяч километров в такси или корпоративных поездках.

Кузов, переживший всё

Не стоит верить словам "не бит, не крашен". Даже при незначительном ДТП кузов можно привести в состояние шоурума. А вот геометрия, скрытые трещины и нарушенная структура металла — это уже не видно, но сказывается на безопасности. Проверка толщиномером и диагностика у эксперта — обязательны.

Умная электроника — злейший враг

Многие современные авто буквально нашпигованы датчиками. Они умеют временно отключать ошибки, чтобы не пугать покупателя. Особенно часто это встречается у дизельных машин с проблемами сажевых фильтров и турбин. Через месяц-другой "вылезают" все сюрпризы — уже на сервисе и за ваш счёт.

Внешность обманчива

Свежая химчистка, натёртая кожа сидений и отполированные фары создают ощущение бережного владения. На деле же это может быть просто хорошо подготовленный экземпляр после тяжёлой эксплуатации. Поэтому важна история техобслуживания и реальные документы, а не рассказы продавца.

Как не попасться

Проверяйте авто по базам: диагностика на СТО, запросы в сервисные центры, поиск по VIN — это минимум. Не стесняйтесь задавать неудобные вопросы продавцу. И главное — не влюбляйтесь в машину с первого взгляда. В мире подержанных машин любовь с первого взгляда часто заканчивается горьким разочарованием.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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