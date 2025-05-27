Больше воздуха, меньше аварий: маленькая кнопка в машине, которая может спасти жизнь

Скорее всего, вы видели её десятки раз, но так ни разу и не нажали. Речь о кнопке внутренней циркуляции воздуха, которую производители автомобилей предусмотрели не просто так. Как ни странно, 9 из 10 водителей не догадываются, зачем она нужна — и часто используют её неправильно.
Простыми словами: она отключает приток внешнего воздуха в салон и запускает "рециркуляцию" уже имеющегося. Это позволяет быстрее охладить или обогреть салон, а также защититься от загрязнений снаружи: выхлопных газов, пыльцы, дыма или пыли.
Полезна она особенно:
в пробках на загруженных городских улицах;
в тоннелях и на загазованных участках дороги;
в разгар аллергического сезона.
Использовать эту функцию постоянно - не стоит. Как объясняет автомеханик Роберт Секей, при длительной циркуляции снижается уровень кислорода, а уровень CO₂ в салоне повышается. Водитель становится сонным, снижается внимание, возрастает риск аварий.
Кроме того, если на улице высокая влажность, окна быстро запотевают — и тогда хорошей видимости уже не добьёшься никакими дворниками.
Эксперты советуют:
включать внутреннюю циркуляцию на короткое время, по необходимости;
периодически проветривать салон;
следить за состоянием салонного фильтра и кондиционера.
Так вы не только избежите неприятностей, но и сделаете поездки комфортнее и безопаснее.
Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.