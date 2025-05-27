Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке

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Каждый раз, подъезжая к заправке, водитель думает только об одном — как бы залить побольше, заплатив поменьше. Но мало кто знает, что на колонке уже встроена функция, позволяющая тратить меньше. Да-да, без обмана и ухищрений. Просто большинство не обращают на неё внимания.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Где искать волшебную кнопку

Речь идёт о возможности выбрать медленный режим заправки. На колонке, как правило, есть несколько положений рычага пистолета: полное, среднее и щадящее. Именно последнее позволяет заливать топливо с минимальной скоростью. Что это даёт?

Во-первых, при медленной подаче в бак попадает больше чистого топлива — меньше испарений и пены. Во-вторых, снижается риск образования воздушных пробок, которые могут "обмануть" систему и раньше времени остановить заправку. А это значит, что при том же количестве литров вы фактически получаете немного больше.

Почему это важно в жару

Летом, когда топливо расширяется от жары, заправка на полной мощности часто приводит к всплеску испарений — и часть бензина просто теряется. Более того, залив "до полного" в таких условиях может повредить систему вентиляции бака. В медленном режиме вы не только избегаете этих проблем, но и экономите каждый рубль.

И ещё один неожиданный бонус

Плавная подача топлива снижает нагрузку на обратный клапан и топливный насос, продлевая их срок службы. Так что речь идёт не только о текущей экономии, но и о меньших тратах в будущем.

Не стоит забывать

Если вы заправляетесь в сетевых АЗС, уточните, есть ли у них опция "щадящего" режима. Некоторые даже обозначают её на пистолете или экране колонки. Пользуйтесь этим — и вы удивитесь, насколько умной может быть простая заправка.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

