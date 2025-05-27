Huawei бросает перчатку Mercedes: новый люксовый Maextro S800 уже пугает рынок

На горизонте новый флагман китайского люкса — и он явно нацелен высоко. Компания Maextro, премиальный бренд Harmony Intelligent Driving, официально представит свою первую серийную модель — электроседан S800 - уже 30 мая. Машина не просто впечатляет: в Китае её уже называют самой технологичной среди больших премиальных моделей.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Maextro S800

Автомобиль разработан в сотрудничестве Huawei и бывшим поставщиком Nio — компанией JAC. S800 будет предлагаться в версиях с двумя, тремя и даже четырьмя электромоторами, развивая от 480 до 1300 лошадиных сил. Платформа EREV (расширенный запас хода) и 800-вольтовая система позволяют заряжать аккумулятор с 10% до 80% всего за 10,5 минут.

Личный бизнес-класс на колёсах

Габариты — под стать амбициям: длина 5,5 м, колёсная база 3,4 м. Просторный четырёхместный салон дополняют панорамная крыша, три цифровых дисплея, электронные зеркала, а также холодильник, винный шкаф и беспроводные зарядки. Не забыли и про массажные кресла. В отделке — наппа, дерево ручной работы и даже хрусталь.

Технологии — на передовой

S800 оснащён шестью интеллектуальными системами, включая три мировые премьеры:

Turing Chassis Pro - ИИ-подвеска, адаптирующаяся к дороге;

Guardian Angel - активная система безопасности;

Starlink 5G+ - спутниковая связь нового поколения, разработанная с участием Huawei.

В дополнение — продвинутая система автопилота DriveSense 2.0, бортовая Harmony ALPS 2.0, батарея QuantumSafe 2.0 с заявленным запасом хода более 800 км, а также датчики, реагирующие на плохую видимость, и система фильтрации воздуха в два этапа.

Где и за сколько

Продажи начнутся в Китае, цена — от 49 до 74 миллионов форинтов (в пересчёте). Тест-драйвы стартуют в июне. Дистрибуция — через розничную сеть Huawei HIMA.

Уточнения

Maextro S800 (кит. 尊界S800; пиньинь Zūnjiè S800) — полноразмерный люксовый электромобиль-седан, производимый китайской компанией JAC Group под брендом Maextro в сотрудничестве с HIMA — мультибрендовым автомобильным альянсом Huawei.

