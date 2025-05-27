Французская классика с японским сердцем: Renault R5 Turbo, который разрывает шаблоны

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Один из самых ярких хот-хэтчей 80-х снова оказался в центре внимания — но на этот раз не из-за раритетности. На аукционе Bring a Trailer выставлен Renault R5 Turbo 2 1985 года выпуска, у которого вместо родного мотора — роторный двигатель от Mazda. Да-да, тот самый 13B Wankel, что обычно слышен в RX-7.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang Pehlemann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Renault R5 turbo 2

Эта машина и без того редкость: всего выпущено около 200 экземпляров, созданных ради допуска в ралли. Среднемоторная компоновка, задний привод, масса ниже тонны — всё это делает R5 Turbo 2 настоящим треком на колёсах. Но кому-то этого показалось мало.

Из Франции в Калифорнию — и прямо к ротору

Уже в 90-х автомобиль оказался в США, а в 2007 году владелец пошёл на радикальный шаг: он заменил 1.4-литровый турбомотор Renault на 13B от Mazda, причём на уже турбированную версию. Насчёт вмешательства в ECU информации нет, но мощность, по оценкам, варьировалась в пределах 215-250 л. с. Позже добавили более крупную турбину, и теперь мощность — загадка, но явно выше.

Для сравнения: штатная версия R5 Turbo 2 имела всего 160 л. с., а при таком весе этого и так было достаточно для взрывной динамики.

Почти всё - по-старому

Интерьер и приборная панель остались почти нетронутыми. Владелец улучшил охлаждение, добавив масляные радиаторы, но оставил родную пятиступенчатую коробку передач Renault, которую капитально ремонтировали в 2018 году.

Снова на аукционе — и снова не дешево

Это не первая попытка продать машину — ранее её пытались отдать за 110 тысяч долларов, но покупателя не нашлось. Сейчас торги дошли до 40 400 долларов (примерно 14,3 миллиона форинтов), и до конца аукциона ещё три дня.

Самое приятное: все оригинальные детали, включая заводской мотор, идут в комплекте. Так что при желании автомобиль можно вернуть в стоковое состояние — но вряд ли кто-то захочет расстаться с этим дерзким ротором.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году.

