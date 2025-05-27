Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые возможности для инвесторов: 1413 карат изумрудов продали на аукционе в Афганистане
Почему в стрессе хочется сладкого — и как перестать заедать проблемы
Горький баклажан? Это не сорт плохой, просто вы не знали этих нюансов
Они были вдвое выше человека: таких кенгуру вы точно не видели
Лук растёт крупный, но невыносимо горький? Причина вас удивит
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Летний отдых под угрозой: туристы в Анталье столкнулись с неожиданной опасностью
Обновление тела и разума: узнайте, какая польза от сауны на самом деле
Как сделать свою кухню как в фильме: 5 идей, которые покорят твоё пространство

Французская классика с японским сердцем: Renault R5 Turbo, который разрывает шаблоны

2:25
Авто

Один из самых ярких хот-хэтчей 80-х снова оказался в центре внимания — но на этот раз не из-за раритетности. На аукционе Bring a Trailer выставлен Renault R5 Turbo 2 1985 года выпуска, у которого вместо родного мотора — роторный двигатель от Mazda. Да-да, тот самый 13B Wankel, что обычно слышен в RX-7.

Renault R5 turbo 2
Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang Pehlemann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Renault R5 turbo 2

Эта машина и без того редкость: всего выпущено около 200 экземпляров, созданных ради допуска в ралли. Среднемоторная компоновка, задний привод, масса ниже тонны — всё это делает R5 Turbo 2 настоящим треком на колёсах. Но кому-то этого показалось мало.

Из Франции в Калифорнию — и прямо к ротору

Уже в 90-х автомобиль оказался в США, а в 2007 году владелец пошёл на радикальный шаг: он заменил 1.4-литровый турбомотор Renault на 13B от Mazda, причём на уже турбированную версию. Насчёт вмешательства в ECU информации нет, но мощность, по оценкам, варьировалась в пределах 215-250 л. с. Позже добавили более крупную турбину, и теперь мощность — загадка, но явно выше.

Для сравнения: штатная версия R5 Turbo 2 имела всего 160 л. с., а при таком весе этого и так было достаточно для взрывной динамики.

Почти всё - по-старому

Интерьер и приборная панель остались почти нетронутыми. Владелец улучшил охлаждение, добавив масляные радиаторы, но оставил родную пятиступенчатую коробку передач Renault, которую капитально ремонтировали в 2018 году.

Снова на аукционе — и снова не дешево

Это не первая попытка продать машину — ранее её пытались отдать за 110 тысяч долларов, но покупателя не нашлось. Сейчас торги дошли до 40 400 долларов (примерно 14,3 миллиона форинтов), и до конца аукциона ещё три дня.

Самое приятное: все оригинальные детали, включая заводской мотор, идут в комплекте. Так что при желании автомобиль можно вернуть в стоковое состояние — но вряд ли кто-то захочет расстаться с этим дерзким ротором.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Наука и техника
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого Аудио 
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Наука и техника
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать Аудио 
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Последние материалы
Горький баклажан? Это не сорт плохой, просто вы не знали этих нюансов
Они были вдвое выше человека: таких кенгуру вы точно не видели
Лук растёт крупный, но невыносимо горький? Причина вас удивит
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Летний отдых под угрозой: туристы в Анталье столкнулись с неожиданной опасностью
Обновление тела и разума: узнайте, какая польза от сауны на самом деле
Как сделать свою кухню как в фильме: 5 идей, которые покорят твоё пространство
Французская классика с японским сердцем: Renault R5 Turbo, который разрывает шаблоны
Маньяк: Дану Борисову шокировало отношение Сердюкова к Бородиной
Легче, чем греческий, вкуснее, чем овощной: салат с гранатом и кускусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.