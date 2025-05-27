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Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера

2:10
Авто

Сентябрь 2025 года может стать роковым месяцем для европейских автолюбителей и, особенно, для владельцев СТО. ЕС вводит новый закон о цифровых данных, который фактически запрещает независимым автомастерским доступ к внутренним системам современных автомобилей. Под предлогом кибербезопасности автомобилисты теперь будут вынуждены обращаться исключительно к официальным представителям брендов.

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

Что именно меняется

С принятием закона даже после замены, казалось бы, обычной детали — например, аккумулятора или фары — придётся "прописывать" её через сервер производителя. Иными словами, без доступа к удалённой базе данные системы не заработают. Как следствие, простая замена будет стоить на 25-30% дороже, ведь производитель может устанавливать собственные цены и условия.

По оценке Ассоциации независимых дистрибьюторов CLEPA, около 20% всех деталей теперь требуют онлайн-разрешения на установку. В этот список входят:

  • тормоза,

  • батареи,

  • фары,

  • системы помощи водителю и даже базовые функции авто.

Кто пострадает

  1. Водители. Потому что выбор сервиса сократится до одного — официального.
  2. Мелкие СТО. Потому что без доступа к цифровым данным они станут бесполезны.
  3. Рынок. Потому что исчезнет конкуренция и вырастут цены.

Что говорят власти

Официальная версия — "всё ради кибербезопасности". Мол, слишком много рисков при подключении к бортовым системам, и производители не могут больше позволить себе риски со стороны сторонних сервисов. Однако многие эксперты уверены: речь идёт о контроле над послепродажным обслуживанием, который приносит автоконцернам не меньшие доходы, чем сами продажи машин.

CLEPA уже предупредила: если изменения вступят в силу в полном объёме, в Европе могут исчезнуть тысячи независимых мастерских, особенно в малых городах. А вместе с ними — возможность сэкономить на ремонте.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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