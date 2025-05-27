Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера

Сентябрь 2025 года может стать роковым месяцем для европейских автолюбителей и, особенно, для владельцев СТО. ЕС вводит новый закон о цифровых данных, который фактически запрещает независимым автомастерским доступ к внутренним системам современных автомобилей. Под предлогом кибербезопасности автомобилисты теперь будут вынуждены обращаться исключительно к официальным представителям брендов.
С принятием закона даже после замены, казалось бы, обычной детали — например, аккумулятора или фары — придётся "прописывать" её через сервер производителя. Иными словами, без доступа к удалённой базе данные системы не заработают. Как следствие, простая замена будет стоить на 25-30% дороже, ведь производитель может устанавливать собственные цены и условия.
По оценке Ассоциации независимых дистрибьюторов CLEPA, около 20% всех деталей теперь требуют онлайн-разрешения на установку. В этот список входят:
тормоза,
батареи,
фары,
системы помощи водителю и даже базовые функции авто.
Официальная версия — "всё ради кибербезопасности". Мол, слишком много рисков при подключении к бортовым системам, и производители не могут больше позволить себе риски со стороны сторонних сервисов. Однако многие эксперты уверены: речь идёт о контроле над послепродажным обслуживанием, который приносит автоконцернам не меньшие доходы, чем сами продажи машин.
CLEPA уже предупредила: если изменения вступят в силу в полном объёме, в Европе могут исчезнуть тысячи независимых мастерских, особенно в малых городах. А вместе с ними — возможность сэкономить на ремонте.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.