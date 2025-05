Новый двигатель, старая мощность: Mercedes убирает самый популярный мотор в линейке

Mercedes-Benz готовится к важному изменению на китайском рынке: под капотом моделей C-класса вскоре пропадёт привычный 1,5-литровый турбомотор. Взамен — двухлитровый двигатель, который… почти ничем не отличается. Но с налоговой точки зрения — всё меняется.

Фото: Wikipedia by Alexandre Prévot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Mercedes-AMG C 63 S E Performance

Согласно данным китайского Министерства промышленности и торговли, популярный турбодвигатель M 254 объёмом 1,5 литра больше не будет устанавливаться на Mercedes C 200 L и C 260 L. Его место займёт четырёхцилиндровый турбированный мотор того же семейства, но объёмом 2,0 литра. При этом ни индекс, ни мощностные показатели не изменятся: всё те же 170 и 204 л. с. соответственно.

Почему это странно

Китай — один из немногих рынков, где малый рабочий объём двигателя даёт реальную налоговую выгоду. До сих пор Mercedes-Benz удачно вписывался в эту категорию, предлагая 1,5-литровый мотор для базовых версий C-класса. Отказ от него автоматически переводит автомобили в более высокую налоговую группу, не давая покупателю ощутимого бонуса в виде большей мощности или динамики.

В чём подвох

Вполне возможно, что речь идёт о временном решении. Индустриальные инсайдеры связывают смену мотора с будущим переходом Mercedes на совместную разработку с китайским концерном Geely. Уже известно, что 1,5-литровый турбодвигатель от Geely появится в новом CLA, где он устанавливается поперечно. Однако для продольно-ориентированной архитектуры C-класса потребуется адаптация — а пока компания решила использовать проверенный 2,0-литровый агрегат.

В Европе 1,5-литровые версии C 180, C 200 и даже полноприводный C 200 4Matic пока доступны. Однако в 2026 году модель W206 достигнет середины жизненного цикла, и рестайлинг почти наверняка повлечёт за собой обновление линейки двигателей. Так что изменения, начавшиеся в Китае, могут вскоре докатиться и до Старого Света.

Уточнения

