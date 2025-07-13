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Казалось, нашли идеальное место в тени: парковка на пять минут, проблемы — на пять сервисов вперёд

Автомеханики назвали пять причин не парковать машину под деревьями летом
2:23
Авто

Казалось бы, что может быть лучше, чем оставить машину в тени раскидистого дерева в знойный день? Однако опытные автомобилисты знают: такая парковка может обернуться серьезными проблемами и дорогостоящим ремонтом.

Городская улица
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Городская улица

Птичий помет — это лишь самая очевидная неприятность. Настоящие опасности гораздо коварнее и не так заметны на первый взгляд.

Чем опасны деревья для автомобиля

Смола, сок и эфирные масла

В жару деревья активно выделяют липкие вещества, которые капают на кузов и стекло. Эти пятна въедаются в лакокрасочное покрытие, и удалить их можно только профессиональной полировкой. Особенно "грешат" этим хвойные — сосны и ели продолжают выделять смолу даже ночью, а их иголки забивают дренажные отверстия под капотом.

Микротрещины из-за перепадов температур

Листва создает иллюзию прохлады, но на самом деле воздух под деревом нагревается сильнее из-за отсутствия нормальной вентиляции. Кузов машины прогревается неравномерно: участки в тени и на солнце расширяются по-разному, что приводит к повреждению краски.

Перегрев салона

Даже при +30°C на улице температура в салоне может достигать +50°C, особенно если автомобиль темного цвета. От этого страдает не только комфорт, но и электроника, а пластиковые панели начинают выделять вредные испарения.

Сухие ветки — скрытая угроза

В зной древесина становится хрупкой, и даже небольшой порыв ветра может обрушить на машину сучок весом 5-10 кг. Страховые компании часто отказываются возмещать ущерб, списывая такие случаи на "непреодолимую силу". А ремонт лобового стекла или вмятины на крыше обойдется в круглую сумму.

Как защитить автомобиль

  • Используйте светоотражающие шторки на боковые стекла и специальный чехол на капот.
  • Паркуйтесь так, чтобы солнце светило в лобовое стекло — так салон будет нагреваться меньше.
  • Не мойте машину сразу после поездки — резкий перепад температур провоцирует микротрещины на краске.

Эти простые правила помогут сохранить автомобиль в отличном состоянии и сэкономят ваши деньги на ремонте.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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