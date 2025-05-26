Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы

Когда дело доходит до выбора машины, покупатели, конечно, ориентируются на бюджет. Но как только разговор заходит о надёжности, на сцену выходят совсем другие приоритеты.
По мнению автослесарей, есть марки, которые в ремонт попадают реже остальных. Неудивительно, что в этом списке лидирует Toyota. Особенно хвалят Corolla и Camry — даже если владельцы забывают про плановые ТО, эти модели всё равно держатся молодцом.
На втором месте Volkswagen - заслуженно, в первую очередь за счёт старых, "железных" моделей. По словам мастеров, у них "ещё была душа": конструкция надёжная, а запчасти — качественные и легко заменяемые.
В тройке лидеров также оказалась Honda. Особенно часто хвалили Civic: автомобиль не боится ни пробега, ни пренебрежения владельцев, и готов служить годами.
Однако всё зависит от условий эксплуатации: как водят, как обслуживают. Но даже с обычной "городской" нагрузкой именно эти три бренда — Toyota, Volkswagen и Honda — справляются лучше многих конкурентов.
Местные автослесари подчёркивают, что в Венгрии подавляющее большинство машин — это поддержанные авто из-за границы, которые уже изрядно "потрудились". Тем не менее, даже в таком состоянии Toyota RAV4, Honda Jazz, Dacia Duster, Toyota Yaris Hybrid и, конечно, Suzuki - зарекомендовали себя с наилучшей стороны.
Плюс к надёжности добавляется ещё один важный фактор: наличие и стоимость запчастей. Чем проще найти нужную деталь — тем дольше живёт машина.
И пусть с возрастом у авто появляются капризы, есть марки, которым и возраст к лицу. Главное — знать, с чем имеешь дело.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.