Провис и не втягивается? Один трюк вернёт ремню эластичность без ремонта

Провисший, тугой и не втягивающийся ремень безопасности — типичная головная боль владельцев возрастных автомобилей. Он цепляется за дверь, мешается под рукой и раздражает при каждой посадке. Причина чаще всего банальна: ремень загрязнён. Об этом напоминает издание "За рулём".
Мы чистим коврики, пластик, панели, но напрочь забываем про ремень — вещь, с которой контактируем каждый день. А ведь ткань ремня годами впитывает пыль, жир и пот. Со временем она становится жёсткой, плохо скользит, и механизм втягивания выходит из строя.
Всё, что вам нужно:
Вытяните ремень до упора и зафиксируйте прищепкой или шнурком
Разведите в воде средство для посуды
Обработайте ремень щёткой, смойте пену
Пройдитесь по ткани парогенератором
Пар удаляет грязь даже из волокон, делает ткань мягкой, и ремень снова втягивается без усилий.
Процедура займёт не больше 15 минут, а результат будет заметен сразу. Не нужно ехать в сервис или менять механизм. Эластичный, чистый ремень снова станет надёжным и удобным.
Реме́нь безопа́сности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира транспортного средства на месте в случае аварии либо внезапной остановки.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.