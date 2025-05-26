Провис и не втягивается? Один трюк вернёт ремню эластичность без ремонта

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Провисший, тугой и не втягивающийся ремень безопасности — типичная головная боль владельцев возрастных автомобилей. Он цепляется за дверь, мешается под рукой и раздражает при каждой посадке. Причина чаще всего банальна: ремень загрязнён. Об этом напоминает издание "За рулём".

Фото: Freepik by yanalya is licensed under Рublic domain ремень безопасности

Грязный ремень — невидимая угроза комфорту

Мы чистим коврики, пластик, панели, но напрочь забываем про ремень — вещь, с которой контактируем каждый день. А ведь ткань ремня годами впитывает пыль, жир и пот. Со временем она становится жёсткой, плохо скользит, и механизм втягивания выходит из строя.

Как вернуть ремень к жизни за четверть часа

Всё, что вам нужно:

Вытяните ремень до упора и зафиксируйте прищепкой или шнурком Разведите в воде средство для посуды Обработайте ремень щёткой, смойте пену Пройдитесь по ткани парогенератором

Пар удаляет грязь даже из волокон, делает ткань мягкой, и ремень снова втягивается без усилий.

Без сервиса и затрат — только результат

Процедура займёт не больше 15 минут, а результат будет заметен сразу. Не нужно ехать в сервис или менять механизм. Эластичный, чистый ремень снова станет надёжным и удобным.

Уточнения

Реме́нь безопа́сности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира транспортного средства на месте в случае аварии либо внезапной остановки.

