Сабвуфер против батареи: как тюнинг может испортить вам утро

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Даже самая надёжная аккумуляторная батарея однажды подаёт тревожный знак — на клеммах появляется характерный налёт. Это и есть окисление, которое указывает: пора обратить внимание на систему питания авто.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Плюсовая клемма "цветёт" — виноват генератор

Если налёт замечен на плюсовом контакте, это может означать, что генератор выдаёт чрезмерный ток. Аккумулятор не справляется с нагрузкой — часто из-за того, что утратил часть ёмкости. В итоге лишняя энергия превращается в налёт.

Минусовая клемма тоже страдает

Когда окисление появляется на минусе, причина может быть в плохом контакте с кузовом. Особое внимание стоит уделить точке крепления массы — здесь часто скапливается коррозия, особенно в зимний период. Итог — проблемы с запуском двигателя.

Плохой контакт = потеря тока

Иногда дело не в генераторе и не в батарее. Загрязнённые или неплотно прилегающие клеммы приводят к утечке тока. Это само по себе провоцирует окисление. Причём на любой из сторон — и на плюсе, и на минусе.

Допоборудование: усилители, провода и проблемы

Многие автовладельцы любят устанавливать сабвуферы, усилители и другое "улучшайзинг". Но забывают усилить систему питания. В результате штатный аккумулятор и генератор перегружаются. А окисление становится постоянным "гостем" под капотом.

Налёт — это только начало

Если проигнорировать белый или голубоватый налёт на клеммах, дальше может быть хуже. Контакты греются, проводка плавится — а дальше пожар. И никакого огнетушителя в багажнике. Классика.

Уточнения

Сабву́фер (англ. subwoofer) — акустическая система, воспроизводящая звуки самых низких частот (в том числе инфразвук, от 5 Гц), обычно примерно от 20 до 65 (90) Гц.

