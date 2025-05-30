Капли, которые подставляют: как невинное лечение превращается в лишение прав

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Обычная таблетка может обернуться серьёзными проблемами для водителя. В России готовятся ввести новую меру ответственности: штраф за управление автомобилем после приёма определённых лекарств. Даже если медикамент прописал врач — это не спасёт от наказания.

Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Витамины

До конца мая в Госдуме рассмотрят законопроект, который добавит к существующей статье 12.8 КоАП понятие "лекарственное опьянение". Если в организме водителя найдут следы веществ, способных замедлять реакцию, концентрацию или координацию — его могут привлечь к ответственности.

В "чёрный список” попадут:

снотворные препараты

седативные средства

обезболивающие с сильным действием

лекарства от эпилепсии

средства, применяемые при болезни Паркинсона

Именно эти вещества чаще всего влияют на способность безопасно управлять машиной.

При этом депутаты настаивают на разумном подходе: наказание должно зависеть не только от факта приёма, но и от дозировки, назначения врача и реального влияния препарата. Не каждый курс лечения делает водителя опасным, и это должно учитываться.

Если закон примут, тысячи автомобилистов окажутся под прицелом. Особенно это затронет людей с хроническими заболеваниями и тех, кто регулярно принимает лекарства. Им придётся пересматривать график приёма препаратов или отказываться от поездок за рулём.

Уточнения

Лека́рственное средство — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.



