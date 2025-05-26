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Топ-5 самых суровых грузовиков всех времён

Авто

Грузовики — это настоящие титаны дорог. Они не знают отдыха, гонят тонны груза, преодолевают любые бездорожья и просто не сдаются.

КамАЗ-5320
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
КамАЗ-5320

В этом рейтинге собраны самые "жёсткие" машины, которые заслужили уважение своей надёжностью, мощью и способностью работать в самых тяжёлых условиях. Итак, топ-5 суровых грузовиков всех времён и народов.

КамАЗ-5320 (СССР/Россия)

Легендарный российский грузовик, способный таскать огромные грузы по бездорожью и выдерживать экстремальные условия. Сын советской инженерии и железной воли.

Volvo FH16 (Швеция)

Король европейских дорог, с мощным двигателем и непревзойдённой надёжностью. Этот грузовик давно стал стандартом качества для тяжёлых перевозок.

Mercedes-Benz Actros (Германия)

Эталон комфорта и мощности, подходящий и для дальнобойщиков, и для промышленности. Современный гигант с кучей инноваций.

Peterbilt 379 (США)

Американская классика — грузовик, который любят за мощь и стиль, часто встречается в кино и на выставках. Настоящий брутальный красавец.

Mack R Series (США)

Исторический американский тяжеловоз, заслуживший репутацию за свою выносливость и долговечность в любых условиях.

Эти грузовики — настоящие мастера своего дела. Они перевезли миллионы тонн груза, прошли через бездорожья и погодные испытания, и продолжают вдохновлять водителей по всему миру. В мире суровых машин именно они заслуживают звания "тяжеловесы" дорог.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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