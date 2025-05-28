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Внешний вид машины может стоить штрафа: что настораживает инспектора на дороге

1:59
Авто

Даже если вы ничего не нарушаете, это ещё не значит, что вас не остановят. Инспекторы ДПС во время рейдов внимательно оценивают состояние автомобиля — и есть сразу несколько признаков, которые вызывают у них подозрение. Иногда достаточно одной мелочи, чтобы началась полноценная проверка.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

На первом месте — грязь. Если машина покрыта пылью, особенно в сухую погоду, а номера, фары и стёкла плохо читаются, это уже сигнал. А если на лобовом стекле трещина - дело почти точно дойдёт до диалога с инспектором. Сильные повреждения кузова, отсутствие бампера или номер, болтающийся на одном винте — всё это выглядит подозрительно.

Из глушителя валит дым или звук слишком громкий? Это тоже привлекает внимание. А если не горит ближний свет или вместо него стоят светодиоды в обычной оптике — инспектор точно захочет узнать, всё ли в порядке с машиной.

Перевозите что-то торчащее из окна или багажника? Нарушение. Это опасно для окружающих — и повод для остановки.

Ещё один признак — стиль езды. Машина петляет, едет слишком медленно или, наоборот, слишком быстро? Возможно, водитель пьян или плохо себя чувствует. То же самое можно подумать, если за рулём человек в тёмных очках в пасмурную погоду, из салона гремит музыка, а пассажиры ведут себя шумно и агрессивно.

Даже "обвес" и внешний вид могут сыграть роль. Спойлер, фаркоп, слишком тёмная тонировка, огромные диски, зимняя резина летом или спущенное колесо — всё это даёт инспектору законное право остановить машину.

Каждый из этих признаков не всегда говорит о нарушении, но в совокупности — это основания для проверки документов, технического состояния и, при необходимости, теста на алкоголь.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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