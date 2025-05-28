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Один щелчок — и ваш двигатель замолчит: как ремень ГРМ предупреждает о беде

2:14
Авто

Ремень газораспределительного механизма - это тонкая полоска резины, от которой зависит жизнь всего двигателя. Он синхронизирует работу коленвала и распредвала, а иногда ещё и приводит в движение помпу. И если он рвётся — мотор может выйти из строя буквально за секунды.

Автосервис
Фото: Freepik by standret
Автосервис

Первое, на что стоит обратить внимание - пробег. Производители указывают срок службы ремня: для одних машин это 50 тысяч км, для других — до 100. Но даже самый надёжный не выдержит больше 130 тысяч. Превысили пробег — тянуть нельзя. Цена вопроса может вырасти до сотен тысяч рублей из-за загнутых клапанов и прочих "приятностей".

Но дело не только в километрах. Возраст ремня играет не меньшую роль. Пять лет — средний ресурс. Даже если машина мало ездит, постоянные перепады температур, пробки, пыль и жара разрушают материал изнутри. Резина теряет эластичность, появляются микротрещины. Если ездите по плохим дорогам - износ ускоряется в разы.

Есть и другие враги ремня. Попадание масла или антифриза — классическая причина обрыва. Смазка нарушает сцепление, ремень проскальзывает, нарушается синхронность — и вот уже мотор в ремонте. Особенно опасны утечки из помпы: антифриз буквально разъедает резину.

Не стоит игнорировать и механический износ. Через неплотный кожух внутрь попадает грязь, которая действует как наждачка. Шкивы, натяжители, ролики — всё это должно быть в порядке. Иначе ремень будет перекашиваться, стираться по краям и терять прочность.

Если вы слышите щелчки, шорохи или скрипы при оборотах — это не "просто шум". Это сигнал: ремень уже на грани. Проверить его через закрытую крышку непросто, но если сомневаетесь — лучше не рисковать и обратиться в сервис.

Ремень ГРМ - не та деталь, на которой можно экономить или откладывать замену. Его обрыв может обойтись в десятки раз дороже, чем плановая замена.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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