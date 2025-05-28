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Пешеход на другой стороне перехода — трогаться или ждать: вот что решает штраф

1:50
Авто

Пешеходные переходы - это зоны повышенного риска, и по общему правилу именно пешеход имеет приоритет. Однако на практике возникают неоднозначные ситуации, особенно на широких "зебрах", когда человек только начал движение с противоположной стороны. Что делать водителю в такой момент?

Улица Южной Кореи
Фото: commons.wikimedia.org by Candida.Performa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Улица Южной Кореи

Если переход узкий, всё просто: дождаться, пока человек полностью пересечёт дорогу. Но когда полос несколько - начинаются споры. Можно ли продолжать движение, если пешеход ещё не дошёл до вашей полосы?

Юридический ключ здесь - в формулировке "уступить дорогу". Верховный суд разъясняет: водитель не обязан ждать, пока пешеход покинет весь переход. Главное - не создавать помех. То есть если траектории не пересекаются, а пешеход уже прошёл мимо машины и его движение свободно — нарушений нет.

Важно понимать, что "уступить дорогу" — это не синоним "остановиться". Это значит: не вынуждать человека менять скорость, маршрут или останавливаться. Если он продолжает идти ровно, спокойно, без ускорений — значит, всё в порядке.

Но если манёвр автомобиля заставил пешехода замешкаться, ускориться или сделать шаг назад — это уже считается созданием помехи. А значит, нарушением. Штраф — от 1 500 до 2 500 рублей. Если это повторится в течение года — сумма может вырасти.

Кроме того, реакции у людей разные. Кто-то идёт медленно, кто-то быстро, а кто-то может испугаться машины и изменить поведение. Поэтому даже при формальном праве на движение водителю стоит проявить внимательность. Лучше подождать пару секунд, чем потом спорить с инспектором.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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