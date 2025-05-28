Рынок завален запчастями, но большинство из них ведут к сервису, а не в путь

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

После подорожания оригинальных автозапчастей всё больше российских водителей начали искать альтернативы. И часто выбор падает на дешёвые дубликаты из Китая. Они есть почти на каждую модель, стоят в разы дешевле оригинала и выглядят на первый взгляд вполне надёжно. Но у такой экономии есть своя цена - и она может оказаться очень высокой.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капот

За последние годы рынок запчастей в России изменился до неузнаваемости: найти можно всё, и почти на всё. Оригиналы есть, но стоят дорого. Особенно остро это чувствуют владельцы возрастных иномарок. Например, китайский масляный фильтр для Mitsubishi Lancer, ASX или Outlander XL можно купить всего за 150 рублей. Оригинал обойдётся минимум в 750. Разница — в пять раз.

Но и последствия соответствующие. Дешёвые фильтры часто не выдерживают нормальной нагрузки: теряют герметичность, вызывают утечку масла. Проблема может начаться незаметно — индикатор давления масла загорится на панели. Но если машина запускается с автозапуска, водитель этого просто не увидит. А значит, двигатель продолжит работать "всухую".

Результат - капитальный ремонт, стоимость которого запросто достигает 150-300 тысяч рублей. А если ещё и масло было не самого лучшего качества (а таких сейчас на рынке хватает), то износ двигателя только ускорится.

И всё это из-за попытки сэкономить пару сотен рублей на фильтре. Эксперты настоятельно советуют не играть в лотерею и выбирать расходники от проверенных брендов. Потому что иногда "дёшево" превращается в "очень дорого".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

