Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркоров борется с некрозом после шоу: огонь на сцене обернулся больничной койкой
Польский поход: Варшава открыто назвала Россию врагом и готовится к войне
Сравнение советских моторов с зарубежными аналогами в период холодной войны
Ракетный шантаж: Украина требует денег от Европы для постройки своего ВПК
Джимми Пэйдж признался, кто величайший гитарист в истории: мне до него не дотянуть
Китайский способ выращивания томатов поразил дачников: рассада как на дрожжах
Зеленский грозит ударами вглубь России — но сенатор уверен: это уже происходит
Неадекват и нытик? Бородина вступилась за жениха после слов Борисовой
Шум на даче может обернуться штрафом: россиян предупредили о правилах тишины

Рынок завален запчастями, но большинство из них ведут к сервису, а не в путь

1:48
Авто

После подорожания оригинальных автозапчастей всё больше российских водителей начали искать альтернативы. И часто выбор падает на дешёвые дубликаты из Китая. Они есть почти на каждую модель, стоят в разы дешевле оригинала и выглядят на первый взгляд вполне надёжно. Но у такой экономии есть своя цена - и она может оказаться очень высокой.

Капот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капот

За последние годы рынок запчастей в России изменился до неузнаваемости: найти можно всё, и почти на всё. Оригиналы есть, но стоят дорого. Особенно остро это чувствуют владельцы возрастных иномарок. Например, китайский масляный фильтр для Mitsubishi Lancer, ASX или Outlander XL можно купить всего за 150 рублей. Оригинал обойдётся минимум в 750. Разница — в пять раз.

Но и последствия соответствующие. Дешёвые фильтры часто не выдерживают нормальной нагрузки: теряют герметичность, вызывают утечку масла. Проблема может начаться незаметно — индикатор давления масла загорится на панели. Но если машина запускается с автозапуска, водитель этого просто не увидит. А значит, двигатель продолжит работать "всухую".

Результат - капитальный ремонт, стоимость которого запросто достигает 150-300 тысяч рублей. А если ещё и масло было не самого лучшего качества (а таких сейчас на рынке хватает), то износ двигателя только ускорится.

И всё это из-за попытки сэкономить пару сотен рублей на фильтре. Эксперты настоятельно советуют не играть в лотерею и выбирать расходники от проверенных брендов. Потому что иногда "дёшево" превращается в "очень дорого".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Домашние животные
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало Аудио 
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Домашние животные
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Венгрия направила полицейский спецназ в Республику Сербскую. Новая война в Боснии? Любовь Степушова Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Последние материалы
Киркоров борется с некрозом после шоу: огонь на сцене обернулся больничной койкой
Польский поход: Варшава открыто назвала Россию врагом и готовится к войне
Сравнение советских моторов с зарубежными аналогами в период холодной войны
Ракетный шантаж: Украина требует денег от Европы для постройки своего ВПК
Джимми Пэйдж признался, кто величайший гитарист в истории: мне до него не дотянуть
Венгрия направила полицейский спецназ в Республику Сербскую. Новая война в Боснии?
Китайский способ выращивания томатов поразил дачников: рассада как на дрожжах
Зеленский грозит ударами вглубь России — но сенатор уверен: это уже происходит
Неадекват и нытик? Бородина вступилась за жениха после слов Борисовой
Шум на даче может обернуться штрафом: россиян предупредили о правилах тишины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.