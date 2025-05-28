Диагональные зебры, крытые парковки и новые разметки: как не утонуть в ПДД-2025

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Даже опытные водители сегодня порой чувствуют себя растерянно: привычные знаки меняются, светофоры работают по-новому, а парковка требует особой внимательности. Легко ошибиться - и получить штраф за то, что ещё вчера было нормой.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ДПС

Самое заметное нововведение - исчезновение мигающего зелёного. Его заменили на так называемую фазу "двойного красного" — когда на перекрёстке одновременно горят красные сигналы во всех направлениях. Это не сбой и не повод для паники — просто система даёт время тем, кто завершает манёвр, сделать это без риска. Движение становится предсказуемее и безопаснее.

Появились и новые дорожные знаки. Один из них — 5.19.3д — означает диагональный пешеходный переход. Его легко узнать по синему фону и стрелкам в углах. Такой переход даёт возможность пешеходам пересекать дорогу сразу по диагонали.

Ещё один важный момент - обновлённые таблички запрета парковки: 3.27д — 3.30д. Теперь стрелки на них указывают, на каком участке именно нельзя оставлять машину. Влево — нельзя до знака, вправо — после него, вверх — по всей зоне действия.

А вот новый знак 6.4.1д с крышей — почти как привычный "парковка", но парковаться под ним можно только в крытых зонах: паркинги, подземные стоянки, навесы. Если проигнорировать — будет штраф, даже если место кажется "удобным".

На перекрёстках всё чаще стали наносить жёлтую сетку на сером фоне - это знак 3.34д. Если вы въехали на такой участок и застряли в заторе — нарушение зафиксируют камеры, независимо от сигнала светофора. Цель - исключить блокировку перекрёстков и сделать поток транспорта равномерным.

Изменения коснулись и кругового движения. Теперь синий знак с круговыми стрелками (4.3) — лишь информирует о круге. Кто проезжает первым, определяют классические знаки приоритета: "Главная дорога" (2.1) и "Уступите дорогу" (2.4). Это поможет избежать путаницы и сделать проезд понятным.

Наконец, в городах появились новые указатели для транспорта экстренных служб — знак 5.18.1 и красная разметка 1.27. Это зоны для МЧС, скорой и полиции. Обычным водителям парковаться здесь запрещено — и за это теперь строго штрафуют.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

