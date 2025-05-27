Сотрудник заправил, а вы даже не заметили: спешка, ошибки и лючки, которые остаются открытыми на трассе

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Заправка без выхода из машины - удобно: мобильное приложение, кассир, заправщик — всё за вас. Но за этим комфортом скрываются риски, о которых стоит помнить каждому водителю.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Во-первых, не исключён человеческий фактор. Пока вы заняты оплатой, сотрудник АЗС может частично слить топливо в свою тару — количество на табло останется прежним, а в бак попадёт меньше. Потеря пары литров при нынешних ценах уже ощутима.

Даже без злого умысла возможны проблемы. При неаккуратной заправке бензин может пролиться на кузов, а топливо разъедает лакокрасочное покрытие. Со временем это приводит к пятнам, потускнению и даже коррозии. Когда вы заправляете машину сами, вы контролируете процесс — и уменьшаете вероятность повреждений.

АЗС — место с высоким темпом. В спешке заправщик может не попасть пистолетом в горловину и поцарапать лючок. Это кажется мелочью, но мелкие царапины — прямой путь к ржавчине. А ремонт — это уже заметные траты.

Иногда после заправки крышку бака просто забывают закрыть. Бывают и более серьёзные ошибки - например, заливка не того топлива. Один такой случай может привести к серьёзным поломкам двигателя и дорогостоящему ремонту всей топливной системы.

Заправляться самостоятельно - значит контролировать всё: от выбора топлива до герметично закрученной крышки бака. А если уж решили довериться сотруднику, обязательно наблюдайте за процессом.

И да — чаевые не обязательны. Это не дополнительная услуга, а часть их должностных обязанностей, которые оплачивает работодатель.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

