Фары потускнели, но не из-за ламп: одна мелочь лишает вас обзора ночью

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Со временем даже у надёжного автомобиля свет фар становится слабее. Водитель замечает, что ночью хуже видно дорогу, а на мокром асфальте и вовсе кажется, что света нет. Причина не всегда кроется в изношенных лампах - зачастую дело в гораздо более простых вещах, которые легко исправить.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль на закате

Одна из самых частых причин - старение пластика. Защитное покрытие фар разрушается под действием солнца, песка, грязи и химии с дорог. Пластик мутнеет, желтеет, и свет рассеивается, не достигая дороги. Полировка возвращает прозрачность, и фары начинают светить почти как новые — без замены ламп или ремонта.

Попытки решить проблему установкой ламп "+130%" часто не дают ожидаемого эффекта. Если отражатели и стекло в порядке, а света всё равно мало, стоит проверить электрику. Провода со временем окисляются, разъёмы покрываются грязью, а напряжение на лампах падает. Мультиметр покажет правду - фарам может просто не хватать питания.

Галогенные лампы работают эффективно при напряжении не ниже 13,7 вольта. Если оно поднимается до 14,3-14,5 В, свет становится ярче на треть. Но за это приходится платить: лампы перегреваются и перегорают в 3-4 раза быстрее. Поэтому гнаться за высокой яркостью любой ценой — не лучший вариант.

Если напряжение на фарах ниже нормы, стоит начать с чистки контактов и разъёмов. Иногда помогает замена проводки. Также в продаже есть стабилизаторы напряжения — небольшие устройства, которые ставятся в цепь питания фар и поддерживают нужный уровень, защищая лампы и улучшая освещение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

