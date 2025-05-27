Надёжный автомат исчезает с конвейеров — автолюбители теряют последнюю опору

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Долгое время гидротрансформаторные АКПП считались воплощением надёжности и комфорта. Особенно в России, где дорожные условия могут быть суровыми, и не каждый вариатор или "робот" способен выдержать подобную нагрузку. Однако даже столь проверенная технология постепенно уходит в прошлое — и причины на это вполне прагматичные.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Сегодня классические автоматы чаще можно встретить в люксовых седанах и тяжёлых внедорожниках. А вот в массовом сегменте их всё чаще заменяют более дешёвые и экономичные трансмиссии — вариаторы и роботизированные коробки. Главная причина - экология. Гидротрансформатор увеличивает расход топлива примерно на 20% по сравнению с механикой, а это уже влияет на уровень вредных выбросов. В условиях ужесточения норм автопроизводители вынуждены делать выбор в пользу более "зелёных" решений, даже если они менее долговечны.

Сказывается и экономический расчёт. Производство классической АКПП стоит в два раза дороже, чем вариатора, и на треть дороже "робота". Учитывая, что автоконцерны стремятся снизить себестоимость на каждом этапе, замена автомата на более дешёвую коробку становится логичным шагом.

Есть и ещё один нюанс. Вариаторы и "роботы" зачастую живут ровно столько, сколько длится гарантия. После этого их ремонт или замена — забота владельца, что создаёт дополнительную прибыль для производителей. В то время как классический автомат способен спокойно проехать 400 000 км без вмешательства — и это уже бизнесу невыгодно.

На фоне массового сокращения классических АКПП выделяются китайские бренды. Большинство моделей, поступающих на российский рынок, оснащены "роботами", механикой или вариаторами. Причина всё та же - цена и требования по выбросам. Но появляются и исключения: Great Wall (Haval, Tank) уже ставит автоматы на свои внедорожники, а Geely начала поставки Emgrand с автоматической коробкой собственной разработки.

Раньше бренды вроде Kia и Hyundai выпускали адаптированные версии моделей для России — с полноценными автоматами. В других странах эти же машины оснащались вариаторами. Но после ухода этих компаний с рынка перспективы возвращения таких решений остаются туманными.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

