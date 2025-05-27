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Вышел из машины до подхода инспектора — и сразу попал в зону особого внимания

1:55
Авто

Передвижные посты ДПС становятся всё более распространёнными: они позволяют ловить тех, кого не зафиксируют камеры — от нетрезвых водителей до машин с техническими неисправностями. Но одна деталь вызывает интерес у автоюристов и самих инспекторов — почему некоторые водители стремятся выйти из машины, едва увидев, что к ним направляется сотрудник?

Автомоибль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомоибль ДПС

По закону водитель не обязан покидать автомобиль при обычной проверке документов. Исключения есть, но их всего три: когда составляется протокол задержания, при досмотре автомобиля и если алкотестер показал превышение допустимой нормы.

Тем не менее, многие выходят сами - якобы чтобы показать уверенность, трезвость и открытость. Но опытный инспектор с первых шагов может понять, что с водителем что-то не так: по походке, поведению, мимике. И вместо того чтобы развеять подозрения, выход из машины их только усиливает.

Часто водители, стремясь произвести хорошее впечатление, торопятся вручить документы ещё до начала диалога. Это делается не столько из вежливости, сколько чтобы отвлечь внимание от чего-то подозрительного — будь то мигающая ошибка ABS, просроченная страховка или банальный запах алкоголя в салоне.

Иногда причиной выхода становится и дискомфорт. Когда инспектор подходит слишком близко и начинает разглядывать салон, это воспринимается как вторжение в личное пространство. Водитель, пытаясь вернуть себе контроль, выходит наружу. Но с точки зрения инспектора это снова сигнал: что-то не так.

Важно помнить: ваша уверенность — это не шаги на обочину, а спокойствие, вежливость и соблюдение всех правил. Останьтесь в машине — так вы избежите лишних подозрений и лишних вопросов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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